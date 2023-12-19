Что прогнозирует президент Чехии на фронте, у россиян проблемы с ракетами: хронология 664 дня войны
Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Каждый день наши военные сдерживают наступление окупантов во многих направлениях фронта и продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонщины.
Какая ситуация в дипломатии, на поле боя и когда ждать помощи от партнеров – читайте в тексте 24 Канала.
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"Атеш" получил секретную информацию, от агентов в Дубненском машиностроительном заводе в Московской области. Оказалось, что завод не успел выполнить годовой заказ на производство крылатых ракет Х-32. К 10 ноября необходимо было изготовить 80 ракет, но сделано фактически только 61. Источник "Атеш" из руководства завода сообщил, что госзаказ превышал возможности завода более чем в 3 раза. Президент Чехии Петр Павел сделал прогноз на 2024 год. По его словам, стоит ожидать "значительного сдвига" на поле боя. И следует ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям в поле боя. В конце концов президент Путин четко дал понять, что не может идти ни о каких мирных переговорах, пока не будут понятны результаты выборов в США. По его словам, Путин ожидает, что на пост президента вернется Дональд Трамп. Именно с ним главе Кремля удастся найти общий язык "независимо от того, что думает Украина или остальная Европа". Петр Павел объяснил, что ситуация не благоприятна для нас, и мы увидим, насколько такой сценарий, на который надеется Владимир Путин, будет реализован. Работники МВД и ДБР, а также "Слуги народа" и судьи в 2022 году задекларировали элитные авто. В частности, известно, что:
У россиян возникли проблемы с производством крылатых ракет
Петер Павел рассказал о войне в Украине в 2024 году
– заявил политик.
Какие элитные авто задекларировали чиновники в 2022 году
"Атеш" получил секретную информацию, от агентов в Дубненском машиностроительном заводе в Московской области. Оказалось, что завод не успел выполнить годовой заказ на производство крылатых ракет Х-32. К 10 ноября необходимо было изготовить 80 ракет, но сделано фактически только 61.
Источник "Атеш" из руководства завода сообщил, что госзаказ превышал возможности завода более чем в 3 раза.
Президент Чехии Петр Павел сделал прогноз на 2024 год. По его словам, стоит ожидать "значительного сдвига" на поле боя.
И следует ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям в поле боя. В конце концов президент Путин четко дал понять, что не может идти ни о каких мирных переговорах, пока не будут понятны результаты выборов в США.
По его словам, Путин ожидает, что на пост президента вернется Дональд Трамп. Именно с ним главе Кремля удастся найти общий язык "независимо от того, что думает Украина или остальная Европа".
Петр Павел объяснил, что ситуация не благоприятна для нас, и мы увидим, насколько такой сценарий, на который надеется Владимир Путин, будет реализован.
Работники МВД и ДБР, а также "Слуги народа" и судьи в 2022 году задекларировали элитные авто. В частности, известно, что: