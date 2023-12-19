Что прогнозирует президент Чехии на фронте, у россиян проблемы с ракетами: хронология 664 дня войны

Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Каждый день наши военные сдерживают наступление окупантов во многих направлениях фронта и продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонщины.

Какая ситуация в дипломатии, на поле боя и когда ждать помощи от партнеров – читайте в тексте 24 Канала.

Смотрите также Путин нацелен на развал НАТО, заявления Тарнавского: хронология 663 дня войны