Что прогнозирует президент Чехии на фронте, у россиян проблемы с ракетами: хронология 664 дня войны

19 декабря 2023, 06:24
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Россия не оставляет попыток захватить Украину, однако ВСУ активно противостоят врагу. Каждый день наши военные сдерживают наступление окупантов во многих направлениях фронта и продолжают удерживать позиции на левом берегу Херсонщины.

Какая ситуация в дипломатии, на поле боя и когда ждать помощи от партнеров – читайте в тексте 24 Канала.

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06:20, 19 декабря

У россиян возникли проблемы с производством крылатых ракет

"Атеш" получил секретную информацию, от агентов в Дубненском машиностроительном заводе в Московской области. Оказалось, что завод не успел выполнить годовой заказ на производство крылатых ракет Х-32. К 10 ноября необходимо было изготовить 80 ракет, но сделано фактически только 61.

Источник "Атеш" из руководства завода сообщил, что госзаказ превышал возможности завода более чем в 3 раза.

02:08, 19 декабря

Петер Павел рассказал о войне в Украине в 2024 году

Президент Чехии Петр Павел сделал прогноз на 2024 год. По его словам, стоит ожидать "значительного сдвига" на поле боя.

И следует ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям в поле боя. В конце концов президент Путин четко дал понять, что не может идти ни о каких мирных переговорах, пока не будут понятны результаты выборов в США.
– заявил политик.

По его словам, Путин ожидает, что на пост президента вернется Дональд Трамп. Именно с ним главе Кремля удастся найти общий язык "независимо от того, что думает Украина или остальная Европа".

Петр Павел объяснил, что ситуация не благоприятна для нас, и мы увидим, насколько такой сценарий, на который надеется Владимир Путин, будет реализован.

01:13, 19 декабря

Какие элитные авто задекларировали чиновники в 2022 году

Работники МВД и ДБР, а также "Слуги народа" и судьи в 2022 году задекларировали элитные авто. В частности, известно, что:

  • судья Харьковского апелляционного суда Сергей Шабельников купил за 2 миллиона и 185 тысяч гривен LEXUS NX 350H 2022 выпуска;
  • судья Восьмого апелляционного админсуда Татьяна Шинкарь – AUDI Q7 2022 года выпуска за 2,7 миллиона гривен;
  • судья Турковского районного суда Львовской области Ростислав Ференц – Toyota Corolla 2023 года выпуска за 1 миллион и 338 тысяч гривен;
  • директор Департамента информатизации МВД Украины Александр Михайлов - TESLA Model Y 2020 выпуска за 1,2 миллиона гривен;
  • руководитель отдела ДБР Александр Говорущак – BMW X5 2018 выпуска в 1 миллион и 350 тысяч гривен.
  • заместитель городского головы Ужгорода Вадим Борец – BMW X7 XDRIVE 30D 2022 выпуска;
  • глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак – BMW 530E 2019 выпуска;
  • нардеп от "Слуги народа" Евгений Пивоваров – Audi A8 2020 года выпуска.
     

Автор: Діана Квасневська