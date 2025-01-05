Бербок говорила о правах женщин, а сирийская ХТШ заблюрила ее на фото

После визита Анналены Бербок в Дамаск стало известно, что в соцсетях группировки "Хаят Тахрир аш-Шам" министра заблюрили. Кроме нее, под цензуру попали две переводчицы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NTV. Интересно, что во время встречи Бербок говорила, что новая сирийская власть должна защищать права женщин, этнических и религиозных групп.

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Почему Бербок заблюрили в Сирии

Фильтр наложили только в соцсетях HTS. Сирийское государственное информационное агентство Sana обнародовало фотографии без блюра.

Заблюренное фото Бербок из соцсетей HTS

Кроме Бербок, невозможно узнать и переводчиц / Фото со страниц HTS

Заметно, что Бербок без платка и в брюках. Но немецкие журналисты напомнили, что Асма Асад также появлялась на публике без платка. К тому же Сирия не устанавливала дресс-код для женщин, как это делают ультраконсервативные исламские страны.

Кроме этого, известно, что Ахмед аль-Шараа отказался пожать руку Бербок. То же самое сделали и другие сирийцы – они просто приложили руку к сердцу.

Сирийцы отказались пожать руку Бербок: смотрите видео

При этом они здороваются с Жаном-Ноэлем Барро – главой МИД Франции, который также приехал с Бербок. Они пока что наиболее высокопоставленные лица ЕС, посетившие Дамаск после свержения Асада.

Сам Барро заявил: хотел бы, чтобы Ахмед аль-Шараа пожал руку его немецкой коллеге. Пользователи из Европы возмущены поступком представителей новой сирийской власти.

Что делали Бербок и Барро в Сирии

Они посетили тюрьму Седная и посольство Германии в Дамаске. Последнее закрыто с 2012 года и пока не известно, откроется ли оно. Министр МИД сфотографировалась там на фоне портрета Кристиана Вульфа – федерального президента Германии в 2010 – 2012 годах.

Во время переговоров с Ахмедом аль-Шараа речь шла о том, что снятие санкций с Сирии и предоставление стране финансовой поддержки будет только при условии, что новая власть не будет финансировать новые исламистские структуры.