Худший сценарий уже произошел, – Кулеба об истерике России насчет членства Украины в НАТО
Источник:твитер Дмитрия Кулебы
В Кремле позволяют себе выражать недовольство из-за стремления Украины вступить в НАТО. У россиян настоящая истерика по этому поводу. Но в Министерстве иностранных дел Украины на нее не обращают внимания.
Пресс-секретарь Владимира Путина умудрился назвать вероятное вступление Украины в НАТО "худшим сценарием". Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба остро ответил на этот тезис.
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"Худший сценарий уже произошел: нападение России на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан, – заверил Кулеба.
По словам главы МИД, их не интересует мнение России насчет вступления Украины в НАТО.
Россия не имеет права голоса в дискуссиях относительно будущего членства Украины в Альянсе,
– подытожил Кулеба.
Истерика России: последние новости
- Глава МИД России Сергей Лавров упрекнул Столтенберга, что НАТО поддерживает неонацистов в Украине".
- Российский МИД пугал Киев "необратимыми последствиями", если Украина вступит в НАТО.
Текст публикации Дмитрия Кулебы в твиттере:
Худший сценарий уже произошел: нападение России на Украину, оккупация наших земель и убийство наших граждан. Поэтому нас не интересует мнение РФ о вступлении Украины в НАТО. Россия не имеет права голоса в дискуссиях относительно будущего членства Украины в Альянсе.