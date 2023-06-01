И баллистические, и крылатые: в Воздушных силах рассказали о ракетах, которыми враг атаковал Киев

Российские военные ночью 1 июня нанесли ракетный удар по Киеву. Оккупанты атаковали столицу Украины баллистическими и крылатыми ракетами.

Всего террористические войска России выпустили по Киеву 10 ракет. Все цели были уничтожены силами и средствами ПВО Украины.

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ПВО уничтожило 7 баллистических ракет

Украинские военные уничтожили сразу 7 баллистических ракет "Искандер-М" и 3 крылатые ракеты "Искандер-К".

В Воздушных Силах ВСУ рассказали, что атака произошла 1 июня около 02:45. Там подчеркнули, что из-за того, что противник атаковал баллистическими и крылатыми ракетами наземного базирования с ОТРК "Искандер", времени на то, чтобы укрыться в укрытии, не так много.

Россияне выпустили 10 ракет с северного направления – Брянская область России. К сожалению, в результате противовоздушного боя погибли и ранены, среди них – дети.

Россияне атаковали Киев в День защиты детей

В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки на Киев. По состоянию на 7 утра известно, что в результате обстрела погибли три человека, среди которых один ребенок 2012 года рождения. Еще 10 человек травмированы, из которых один ребенок.

Больше всего пострадавших в Деснянском и Днепровском районах Киева.

Известно, что падение обломков повлекло за собой повреждение школы, жилых домов, админзданий, детского сада, отделения полиции и поликлиники. Также сгорело несколько машин.

Житель Деснянского района столицы в результате обстрела потерял жену. Он рассказал, что его семья и другие жители дома отправились в укрытие, которое оказалось закрытым.

Мэр столицы Виталий Кличко уже отреагировал на эту информацию. Он заявил, что в поликлинику в Деснянском районе выехали специалисты департамента муниципальной безопасности и на месте выясняют, почему не было доступа к укрытию в поликлинике.

в понедельник, 29 мая. Тогда оккупанты утром выпустили 11 ракет и все воздушные цели были уничтожены.