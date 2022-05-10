Идея оккупантов с "референдумом" в Херсоне провалилась: хотят присоединить область к Крыму

Российские оккупанты якобы планировали провести псевдореферендум в Херсонской области. Однако эта идея полностью провалилась.

Об этом 24 каналу сообщила координатор волонтерской инициативы "Котики-патриотики" из Херсона Ирина. Она объяснила, что провести ни один референдум у россиян не получилось бы, в частности, из-за массовых протестов местных жителей.

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По словам координатора волонтерской инициативы "Котики-патриотики", теперь российские захватчики вроде бы планируют присоединить Херсонскую область к временно оккупированному Крыму.

Идея с референдумом – просто провалилась, из-за патриотически настроенных горожан и жителей области,

– подчеркнула волонтер.

Какая ситуация в Херсонской области по состоянию на 10 мая: смотрите видео

Что известно о "референдуме" в Херсоне

Ранее российские захватчики планировали 1 мая провести референдум во временно оккупированной Херсонской области. Сразу на следующий день захватчики хотели начать "перепись населения", чтобы завершить ее до 10 мая.

Однако людей, готовых принять участие в этом шабаше, оккупанты собрали не смогли, у захватчиков не было поддержки в области. Поэтому уже 30 апреля Оперативное командование "Юг" заявило, что враги меняют риторику касательно планов на "референдум".

Отметим, что ранее президент Владимир Зеленский объяснил, что поставит точку на переговорах Украины с Россией. Это произойдет, если Россия уничтожит украинцев в Мариуполе или объявит псевдореферендум в новых квазиреспубликах. Зеленский заверил, что "никакие ХНР не пройдут".

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