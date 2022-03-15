Идут бои за освобождение окрестностей Мариуполя: "Азов" разбил подразделение спецназовцев
15 марта 2022 , 20:02Читати новину українською
Источник:Министерство обороны Украины
Наши защитники продолжают мужественно защищать украинскую землю от российских оккупантов. В частности, в боях за освобождение окрестностей Мариуполя "азовцы" разбили подразделение спецназовцев страны-агрессора.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Отмечается, что воины "Азова" разгромили одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил России.
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"Продолжаются бои за освобождение окрестностей Мариуполя. Воины полка "Азов" разбили одно из подразделений 22-й отдельной бригады специального назначения вооруженных сил России", – говорится в сообщении.
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