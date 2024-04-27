Идут тяжелые бои: россиянам удалось прорваться в Очеретино, - ОСУВ "Хортица"

Ситуация на фронте обострилась из-за того, что россияне активизировали свои усилия по захвату новых земель. В частности, за Очеретино продолжаются тяжелые бои.

Спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сказал, что россиянам удалось прорваться в Очеретино. Ранее он подчеркивал, что ВСУ контролируют две трети населённого пункта.

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Враг привлек 4 бригады

По словам Волошина, сейчас принимают все меры, чтобы выбить россиян из населённого пункта.

Ситуация контролируется подразделениями Сил обороны,

– подчеркнул он.

Спикер ОСУВ "Хортица" объяснил, чтобы развить тактический успех в районе Очеретино для дальнейшего прорыва нашей обороны, враг привлек четыре бригады русской армии.

Назар Волошин сказал, что на Авдеевском направлении привлекли резервы.

47 бригада продолжает удерживать Бердичи