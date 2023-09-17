Тревога бывает одновременно с прилетами и несколько часов: Игнат объяснил угрозы во время обстрелов

Россия использует для атак по Украине различные типы ракет и дронов. Поэтому основания для объявления воздушной тревоги и ее продолжительность – также разные.

Если враг применяет против Украины баллистическое вооружение, то времени для реагирования крайне мало. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал.

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Игнат объяснил, почему продолжительность воздушной тревоги бывает разной

Как отметил Игнат, когда Россия применяет баллистику, то иногда воздушная тревога происходит в одно время с прилетами. Идентична проблема, когда оккупанты применяют реактивные системы залпового огня.

Также спикер подчеркнул, что когда в той или иной области воздушная тревога длится несколько часов, это не просто так. Игнат объяснил продолжительность тревоги на примере угрозы со стороны дрона-камикадзе типа "Шахед".

Например, если летит "Шахед" со скоростью примерно более 100 километров в час, то соответственно он может длительное время находиться в той или иной области.

Именно поэтому там будет объявлена воздушная тревога, потому что по этому "Шахеду" могут работать средства поражения. В частности, истребительная авиация, которая будет работать по нему ракетами Р-27,

– сказал Игнат.

Как сказал спикер, опасность существует, даже когда украинские военные уверены в работе ПВО.

"Все равно есть угроза падения обломков и могут быть определенные последствия", – отметил Игнат.

Какая угроза от "Искандеров", которые Россия "стянула" к границам

В субботу, 16 сентября, в значительной части регионов Украины было сообщение об угрозе применения баллистического вооружения. Игнат рассказал, связано ли это с информацией, что россияне стянули к границам Украины "Искандеры". Речь идет о 46 пусковых ракетных установках.

Как пояснил Игнат, эти пусковые установки фактически не стянуты к границам, поскольку они там всегда были.

По его словам, угроза от "Искандеров" заключается в том, что они мобильны, то есть меняют позиции. Спикер Воздушных Сил отметил, что установки "Искандер" есть в Беларуси и России.

Он напомнил, что с первых дней полномасштабного вторжения россияне атаковали Украину "Искандерами" именно с территории Белоруси.

Кроме того, Игнат сказал, что 40 "Искандеров", размещенных вдоль украинских границ – это не так много. По его словам, ключевой вопрос состоит в том, сколько ракет есть до этих установок.

Он напомнил, что "Искандеры" разные, то есть "Искандер-М" – баллистическая ракета и "Искандер-К" – крылатая ракета.

Вопрос сейчас не в установках, а в средствах поражения. Имеет ли Россия достаточно ракет для того, чтобы обеспечить эти установки,

– резюмировал Игнат.

. Ночью 17 сентября Россия атаковала Украину, выпустив 10 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 6 "Шахедов". Силы ПВО обезвредили 12 воздушных целей: 6 ракет и все "Шахеды".