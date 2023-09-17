Якщо ворог застосовує проти України балістичне озброєння, то часу для реагування вкрай обмаль. Про це в ефірі телемарафону розповів речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат, пише 24 Канал.

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Ігнат пояснив, чому тривалість повітряної тривоги буває різною

Як зазначив Ігнат, коли Росія застосовує балістику, то інколи повітряна тривога відбувається в один час з прильотами. Ідентична проблема, коли окупанти застосовують реактивні системи залпового вогню.

Також спікер наголосив, що коли в тій чи іншій області повітряна тривога триває кілька годин, то це не просто так. Ігнат пояснив тривалість тривоги на прикладі загрози з боку дрона-камікадзе типу "Шахед".

Наприклад, якщо летить "Шахед" зі швидкість приблизно понад 100 кілометрів на годину, то відповідно він може тривалий час перебувати в тій чи іншій області.

Саме тому там буде оголошено повітряну тривогу, тому що по цьому "Шахеду" можуть працювати засоби ураження. Зокрема, винищувальна авіація, яка буде працювати по ньому ракетами Р-27,

– сказав Ігнат.

Як сказав спікер, небезпека існує, навіть коли українські військові впевнені в роботі ППО.

"Усе одно є загроза падіння уламків і можуть бути певні наслідки", – зазначив Ігнат.

Яка загроза від "Іскандерів", які Росія "стягнула" до кордонів

У суботу, 16 вересня, у значній частині регіонів України було повідомлення про загрозу застосування балістичного озброєння. Ігнат розповів, чи пов'язано це з інформацією, що росіяни стягнули до кордонів України "Іскандери". Мовиться про 46 пускових ракетних установок.

Як пояснив Ігнат, ці пускові установки фактично не стягнуті до кордонів, оскільки вони завжди там були.

За його словами, загроза від "Іскандерів" полягає в тому, що вони мобільні, тобто змінюють позиції. Речник Повітряних Сил зазначив, що установки "Іскандер" є в Білорусі та Росії.

Він нагадав, що з перших днів повномасштабного вторгнення росіяни атакували Україну "Іскандерами" саме з території Білорусі.

Крім того, Ігнат сказав, що 40 "Іскандерів", що розміщені вздовж українських кордонів, – це не так багато. За його словами, ключове питання в тому, скільки ракет є до цих установок.

Він нагадав, що "Іскандери" є різні, тобто "Іскандер-М" – балістична ракета та "Іскандер-К" – крилата ракета.

Питання зараз не в установках, а в засобах ураження. Чи має Росія достатньо ракет для того, щоб забезпечити ці установки,

– резюмував Ігнат.

Зверніть увагу. Уночі 17 вересня Росія атакувала Україну, випустивши 10 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 6 "Шахедів". Сили ППО знешкодили 12 повітряних цілей: 6 ракет та всі "Шахеди".