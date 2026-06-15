Игнат опроверг российский фейк об ударе Patriot по Лавре

Россияне обвинили украинских военных в ударе зенитной ракетой Patriot по Киево-Печерской лавре. На самом деле атака была совершена российским беспилотником типа "Шахед".

В настоящее время детали его точной траектории движения еще устанавливаются. Об этом в эфире "Ранок.LIVE" заявил начальник управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

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Зачем России фейк об ударе Patriot по Лавре?

Фейк об ударе Patriot оккупанты запустили мгновенно. Тогда правдивые сведения о событии еще даже точно не успели появиться в украинском информационном пространстве.

Юрий Игнат отметил, что эта ложь росСМИ традиционно ориентирована на россиян, а также на европейских партнеров Украины с целью дискредитации ВСУ.

На самом деле же святыню атаковал именно российский ударный беспилотник.

Воздушные силы зафиксировали цель на своих радиолокационных мониторах во время боевой работы. Но, чтобы выяснить все обстоятельства и точный маршрут БПЛА непосредственно перед моментом взрыва, нужна дополнительная информация.

Между тем в УПЦ Московского патриархата осудили российскую агрессию, в результате которой пострадала Киево-Печерская лавра. Говорят, что обстрел святыни является частью глубокой трагедии для всего украинского народа.

А историк и журналист Вахтанг Кипиани предположил, что удар по святыне мог быть не случайным, а носить характер символической мести.