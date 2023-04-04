Новая угроза, – Игнат рассказал о российских бомбах, которые могут лететь до 70 километров

Оккупационные войска России стали чаще применять планирующие бомбы, которые могут поражать цели на расстоянии до 70 километров. В Воздушных Силах ВСУ заявили, что это новый вызов для Украины.

Соответствующее заявление в эфире телемарафона сделал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, пишет 24 Канал. Он подчеркнул, что авиация врага работает и никакого затишья нет.

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Украине нужны современные ПВО и истребители, чтобы отогнать вражеские самолеты

Игнат еще раз рассказал, что россияне начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь примерно до 70 километров. Представитель сообщил, что Россия может за один день по всей линии разграничения применять до 20 таких авиабомб, которые выпускает из самолетов Су-34 и Су-45.

Он подчеркнул, что эти вражеские самолеты запускают бомбы по Украине, не входя в зону поражения ПВО. Как констатировал Игнат, это новая угроза для Украины, на которую нужно реагировать.

В то же время он рассказал, что сейчас у Украины нет сил и средств реагировать. Причина в том, что Украине нужно иметь дальнобойные системы, чтобы поражать вражеские самолеты.

Речь идет о системах ПВО, таких как Patriot, и западных истребителях, которые могут применять ракеты класса "воздух-воздух" на больших расстояниях. Для этого, как говорит Игнат, Украине нужно наращивать усилия по решению о передаче современных многоцелевых истребителей, способных эффективно противостоять авиации врага.

Спикер отметил, что враг будет искать новые методы, чтобы нанести ущерб Украине и корректируемые авиационные бомбы – это одна из составляющих тактики оккупантов. По словам Игната, 500-килограммовая бомба наносит большие разрушения.

"Если россияне будут наращивать эти усилия, то нам нужно реагировать на эти новые вызовы и угрозы", – резюмировал он.

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