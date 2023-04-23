Сможет ли Россия восстановить ракетные запасы: Игнат рассказал, где оккупанты будут искать средства

Россия провалила осенне-зимнюю кампанию, когда массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. В Воздушных Силах ВСУ рассказали, способен ли враг восстановить ракетное вооружение для новых атак.

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона допускает, что Россия может снова атаковать Украину. При чем он подчеркнул, что Россия не достигла своей цели, когда добивалась блекаута в Украине.

Смотрите также Россияне могут готовить следующую массированную ракетную атаку в районе 9 мая, – ВСУ

Россия не сможет быстро восстановить свой потенциал

По словам Игната, Россия будет использовать любые методы накопления своего потенциала, в частности, ракетного вооружения.

Однако, как подчеркнул спикер, россияне осенью и зимой выпустили настолько много ракет, что за период, который остался до осени, им не удастся накопить даже треть от того, что они имели до массированных атак.

Игнат объяснил, что производство ракет длится долго и санкции усложняют процесс. Следовательно, Россия, вероятно, будет надеяться на поддержку своих партнеров.

Поэтому враг будет пытаться получить какие-то дополнительные системы, возможно, от других стран. Об этом говорилось еще полгода назад. Мы знаем, какие страны они хотели привлечь к сотрудничеству,

– сказал спикер, вероятно, намекая на Иран.

"Такого потенциала, как они накапливали десятилетиями, вряд ли им удастся иметь у себя на вооружении", – резюмировал Игнат.

Что известно о массированных атаках и ракетных запасах России