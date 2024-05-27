Родом из Бучи, в гражданской жизни – строитель: в Донецкой области погиб воин Игорь Блажко
Источник:Анатолий Федорук
В боях за свободу Украины продолжают отдавать свои жизни лучшие. В Донецкой области погиб Игорь Блажко – защитник родом из Бучи под Киевом.
Простятся с бучанцем Блажком Игорем Васильевичем в понедельник, 27 мая. Мужчине было 35 лет, когда он погиб из-за ранения, что были несовместимы с жизнью.
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Гибель на фронте Игоря Блажко
По словам городского головы Бучи, отошел в мир иной боец 21 мая 2024 года в результате вражеского артиллерийского обстрела. Анатолий Федорук отметил, что в гражданской жизни Игорь работал на строительстве.
В гражданской жизни работал на строительстве. Находился в Буче всю оккупацию в 2022. Добрый, искренний и всегда готов поддержать. Такого воина мы потеряли,
– говорится в сообщении.
Вся Бучанская городская община выражает соболезнования родным и близким погибшего воину: матери Ксении Ивановне, брату Александру и всем, кто его знал.
В Донецкой области погиб боец родом из Бучи Игорь Блажко / Фото из фейсбука властей города
Редакция 24 Канала также выражает соболезнования родным и близким погибшего защитника. Невыносимая боль. Вечная и светлая память.
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Жизнь за Украину отдают лучшие
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