Путин фактически больше не президент России, – экс-агент КГБ о проделках Гиркина

Недовольство путинским режимом в России набирает новые обороты. Там даже создали "клуб разгневанных патриотов", который возглавил Игорь Гиркин. Террорист заявил, что государство-агрессор движется к военному поражению.

Эти люди ничего не боятся. Гиркин непосредственно ругает Путина – он сказал ему: "Вова, заткнись и молчи". Дальше остается сказать: "Вова, иди в свой бункер" и так далее. Об этом 24 Каналу сказал бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Стоит внимания Клуб недоумков: Гиркин собрал "рассерженных патриотов России", уставших от поражений оккупантов

Путина никто не боится, Путин не является президентом России, Путину послали черную метку из Гааги, Путин перестал существовать как политический индивид даже внутри России,

– утверждает Жирнов.

Жирнов о проделках Гиркина: смотрите видео

В России хотят свергнуть Путина

На территории России уже началась борьба за власть. Жирнов подчеркнул: создание "клуба разгневанных патриотов" – это новая политическая заявка на выборы.

"Это создание политического движения российских фашистов, которые хотят сменить Путина, путинскую кавалерию. Кто за ними стоит конкретно? Гиркин был офицером ФСБ, поэтому, говорят, за ним стоит Бортников и Патрушев. Это спецслужбы, контрразведка России, противопоставляющая себя армии", – объяснил экс-агент КГБ.

Если за Гиркиным стоит Александр Бортников и Николай Патрушев, это значит, что они тоже критикуют диктатора.

"Но Гиркина никто не трогает, не задерживает, не расстреливает. Маленькую девочку за абсолютно нейтральный рисунок "за мир" отправляют в концлагерь для детей, ее отца сажают в тюрьму на 2 года. А Гиркина никто не трогает. Это показатель того, что в России уже нет государственной власти", – уверяет Жирнов.

Доказывает это, в частности, существование такого персонажа, как Евгений Пригожин, который кроет матом министра обороны и начальника генштаба. Это называется "бунт на корабле". На фронте за это сразу расстреливают. Бывший сотрудник КГБ отмечает, что, безусловно, можно критиковать про себя или в индивидуальной беседе. Но не в публичном пространстве, особенно во время войны.

"Если его не расстреляли, значит этот бунт законен. Ранее я говорил, что с сентября 2022 года обязанности президента России выполняет Пригожин", – подытожил бывший агент КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов.

Что известно о "клубе"