Преступник как и Путин, – политический эксперт объяснил, почему Гиркин критикует власти России

Игорь Гиркин заявил, что согласно российскому законодательству, якобы "СВО" – "неизвестно что", а ныне на фронте россияне вроде бы не имеют никакого правового статуса. Да так террорист просто лжет.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политический эксперт, руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он убежден, что Гиркин выполняет задачи Кремля.

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"Сказать, что "мы не правы, пусть поверят в наши "благие" цели". Он лжет в том, что не имеет правого статуса эта "СВО", – заявил он.

Клочок отметил, что в России "спецоперация" таки имеет правовой статус.

В их понимании, согласно законодательству, это – "антитеррористическая операция". Да, они считают нас "террористами", у них есть такое определение. И они совершают эту "антитеррористическую операцию" на территории другого государства,

– рассказал политический эксперт.

Гиркин не "прозрел"

Он отметил, что нельзя думать, что Гиркин якобы "прозрел".

"Он не "прозрел". Он выполняет дальше все эти вещи, которые нужны Кремлю. То, что он критикует Путина, – ради Бога", – подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Валерий Клочок уверен, что можно говорить сколь угодно о том, что террорист кого-то критикует.

"Нельзя забывать 2014 год и прямое решение Международного уголовного суда в том, что он, доказано, виновен в сбитии малайзийского "Боинга", – заметил он.

Чью задачу выполняет террорист Игорь Гиркин: смотрите видео

Политический эксперт убежден, что Игорь Гиркин – это очередная информационно-психологическая спецоперация против Украины.

Это – не о "восхищении". Игорь Гиркин такой же преступник как и Путин,

– подытожил Клочок.

Кто критикует российского диктатора