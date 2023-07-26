Неоднократно провоцировал задержание: почему именно сейчас в России взялись за Гиркина
В России 21 июля был задержан террорист Игорь Гиркин. Суд в Москве отправил его в СИЗО на 2 месяца. Военный преступник постоянно провоцировал Владимира Путина, который сейчас хочет избавиться от всех своих критиков.
Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник Марк Фейгин. По его словам, задержание Гиркина – еще одно последствие мятежа Евгения Пригожина.
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Судьба Гиркина
Фейгин отметил, что до сих пор Гиркина не задерживали, потому что он полковник ФСБ и у него есть куратор. В настоящее время он сидит в СИЗО в районе Лефортово с двумя сокамерниками. Террориста просто изолировали.
Гиркин придерживался имперской идеологии и был сторонником позиции "лучше воевать и дойти до Киева". Очевидно, что теперь "Клуб рассерженных патриотов", который создал военный преступник, прекратит свое существование.
Это направление теперь заглушили. Его не будет. Не думаю, что судьба Гиркина будет совсем плачевной, что он будет вечно в тюрьме. Похоже, там будут какие-то переговоры, что-то будут решать,
– предположил правозащитник.
Фейгин о задержании Гиркина: смотрите видео
Последствие мятежа Пригожина
Оппозиционер подчеркнул, что после попытки вагнеровцев устроить "переворот" в России Путин решил окончательно разобраться со всеми, кто ему мешает. Если бы не случился мятеж Пригожина, возможно, Гиркин сейчас был на свободе.
Считаю, что причиной послужили события 24 июня. Если бы их не было, терпели бы дальше Гиркина? Какое-то время, да, с ним работали бы, уговаривали бы не трогать Путина, говорить о Шойгу, Герасимове. Он это табу не раз нарушал. Поэтому нашелся повод окончательно избавиться от него,
– добавил Фейгин.
В России задержали Гиркина: главное
- 21 июля Гиркина задержали в России и обвинили в экстремизме. Террориста вывели из дома "под руки" и увезли в неизвестном направлении. По предварительным данным, задержание проводилось по заявлению бывшего сотрудника ЧВК "Вагнера".
- Суд в Москве решил отправить Гиркина в СИЗО на 2 месяца. Российские СМИ писали, что следствие просило арестовать Стрелкова, потому что у него есть "навыки конспирации и противодействия". Ему грозит до 5 лет лишения свободы.
- Сейчас террорист находится в Лефортово. РосСМИ заявили, что Гиркин находится в камере на двух человек. В настоящее время он отказывается общаться с правозащитниками.
- Российские пропагандисты опубликовали так называемый "список Гиркина". В нем – фамилии тех, кто якобы критикуют Владимира Путина и ход войны России против Украины.