Могло быть самоубийство: командование 123 бригады расследует гибель комбата Игоря Гриба
Источник:123 бригада теробороны ВСУ
Обстоятельства гибели подполковника Игоря Гриба – командира 186 отдельного батальона 123 бригады ТрО выясняются. Проводится служебное расследование.
Об этом 123 бригада теробороны ВСУ сообщила на своей странице в фейсбуке.
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Гибель комбата Гриба расследуют
В бригаде отметили, что командир 186 батальона Игорь Гриб преданный военному делу и своей стране военнослужащий.
Командир, который заботился о личном составе и не стоял в стороне от проблем своего военного коллектива. Светлая память воину-защитнику, соболезнования родным и близким военнослужащего. Обстоятельства гибели Игоря Гриба сейчас выясняются, проводится служебное расследование,
– подчеркнули в 123 бригаде ТрО.
Также добавили, что о боевом пути бригады и ее военнослужащих, которые с первых дней войны стали на защиту Украины, известно немало. Личный состав принимал непосредственное участие в освобождении Николаевщины и Херсонщины, а с ноября 2022 года выполнял боевые задачи по защите побережья Днепра и островов Херсонской области.
"Поэтому должны все понять, и дать время руководству бригады и Командованию, разобраться в тех обстоятельствах, сложившихся в военном коллективе и решать проблемные вопросы для дальнейшего выполнения личным составом боевых задач. Будем в дальнейшем информировать", – подчеркнули в 123 бригаде теробороны.
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СМИ пишут, что могло быть самоубийство
- Предварительной причиной смерти комбата Игоря Гриба определили "самоубийство на командно-наблюдательном пункте". Об этом говорится во внутренней сводке по фронту, которое Суспильное имеет в своем распоряжении.
- Журналисты отметили, что источники среди военных бригады подтверждают эту версию.