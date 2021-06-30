Большинству россиян глубоко наплевать, – Яковенко о призывах США не ездить в Россию

Россиянам уже с 1 августа перестанут выдавать американские визы. Кроме того, власти Соединенных Штатов призвали американцев не ездить в Россию.

Как россияне реагируют на отношение США

Однако самим россиянам на такие перемены по большей части безразлично. Такое мнение в эфире WTF высказал российский журналист Игорь Яковенко.

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Он подчеркнул, что россияне – очень разные. Российское телевидение довольно сильно пропагандирует гражданам антиамериканский настрой.

Будут ездить американцы в Россию или нет – большинству россиян глубоко наплевать,

– отметил он.

По мнению журналиста, россиянам пока не до этого. У них достаточно других проблем. В частности, связанных с принудительной вакцинацией.

Американо-российские отношения: последние новости

С 1 августа США отменяют часть консульских услуг в России, в частности, выдачу виз. Это обусловлено сокращением американского представительства.

23 июня в российском посольстве в Вашингтоне призвали союзников НАТО и США отказаться от участия в военных учениях Sea Breeze-2021.

Заместительница американского госсекретаря Виктория Нуланд 17 июня заявила, что Штаты не планируют ослаблять санкции против Кремля.