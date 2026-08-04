"Доказал свою эффективность в МВД": Зеленский официально представил Клименко как секретаря СНБО

Владимир Зеленский официально представил нового секретаря Рады национальной безопасности и обороны Игоря Клименко. Перед чиновником поставлена задача ускорить развертывание отечественного оборонного производства и усилить защиту страны в преддверии зимнего периода.

Об этом президент Украины заявил в своем обращении в ходе заседания СНБО.

Как Зеленский представил Клименко на посту секретаря СНБО?

Глава государства отметил эффективность работы Игоря Клименко на посту главы МВД. Президент отметил, что бывший министр очень хорошо координировал работу Национальной гвардии, Национальной полиции, Государственной пограничной службы, Государственной миграционной службы и ГСЧС Украины.

Зеленский подчеркнул, что теперь главной задачей Клименко является максимальное усиление координационной функции СНБО.

По словам президента, новый секретарь СНБО в тесном сотрудничестве с премьер-министром, членами правительства, Офисом президента, военными и спецслужбами должен придать оперативности и содержательности подготовке страны к зимнему периоду. Также Зеленский ожидает более предметного и слаженного взаимодействия между всеми подразделениями Сил безопасности и обороны.

Среди приоритетных задач для нового руководителя СНБО глава государства выделил:

максимально быструю подготовку к локализации в Украине производства систем ПВО, ракет и другого вооружения;

усиление защиты от российских киберугроз;

эффективное противодействие вражеской дезинформации и информационным операциям РФ.

Ожидаю от Игоря Клименко предложений о том, какие решения необходимо принять для достижения лучших результатов для Украины,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, президент отметил, что СНБО должен продолжать работу по санкционной политике в отношении России и усиливать сотрудничество с партнерами в вопросе синхронизации санкций.

По словам Владимира Зеленского, необходимо также продолжать работу с США, Евросоюзом и в рамках форматов оборонного сотрудничества по вопросам экспорта оружия. Отдельно глава государства ожидает от СНБО работы по антибаллистическим возможностям и программе FREYJA.

Что сказал Игорь Клименко о своей новой роли в СНБО?

Игорь Клименко поблагодарил Рустема Умерова за работу на посту секретаря СНБО и отметил, что будет продолжать его наработки.

По словам секретаря Рады национальной безопасности и обороны, подготовка к зиме и координация усилий уже в центре внимания. В частности, состоялись беседы с руководством регионов по вопросам реализации планов обеспечения устойчивости.

Конечно, в первую очередь мы должны усилить и скоординировать работу всех сил безопасности и обороны, всей экосистемы государства. И мы сегодня уже приступили к этой работе. Безусловно, другие направления будут отрабатываться. Это и киберзащита, и кибербезопасность, информационная безопасность – все то, что делает нашу страну сильнее. К работе готов. Спасибо за доверие,

– сказал Игорь Клименко.

Напомним, 3 августа президент Украины сообщил, что Игорь Клименко официально стал секретарем Рады национальной безопасности и обороны. Кроме того, на сайте президента появился соответствующий указ.

Ранее Владимир Зеленский сообщал, что Игорь Клименко усилит внутреннее направление в своей работе в СНБО. Речь идет, в частности, об укреплении устойчивости Украины, координации между оборонными и силовыми структурами, а также о противодействии киберугрозам со стороны России и деятельности преступных сетей.