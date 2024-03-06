Признали "экстремистом": в России суд вынес интересное решение по Игорю Коломойскому

Районный суд республики Адыгея в России принял новое "решение" в отношении Игоря Коломойского. Украинского бизнесмена внесли в так называемый "список экстремистов".

Об этом сообщают российские СМИ. В частности, компании Коломойского запретили работу в России и приняли решение о конфискации активов бизнесмена, передает 24 Канал.

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Коломойского признали "экстремистом" в России

Российские издания сообщили, что дело в отношении Игоря Коломойского в России проходило в закрытом режиме. Вместе с активами Коломойского суд также конфисковал имущество Павла Шитова, бывшего владельца Смоленского банка.

В решении суда говорится, что российские власти конфискуют имущество Коломойского, которое оценивается в миллиарды рублей, а также примерно 500 земельных участков в четырех регионах России, включая Московскую область.

Коломойского называют "экстремистом" за то, что он "финансирует Вооруженные Силы Украины".

Суд Адыгеи обвинил Коломойского в поддержке украинского правительства после Революции Достоинства 2014 года. Утверждается, что он занимал должность в Днепропетровской областной государственной администрации и оказывал финансовую помощь украинским вооруженным формированиям.

Бизнесмену продлили меру пресечения в Украине

Игорю Коломойскому 28 февраля суд снова 28 февраля суд снова продлил меру пресечения еще на два месяца. То есть в СИЗО украинский бизнесмен будет находиться до 25 апреля 2024 года.

Адвокат Коломойского Александр Лысак также сообщил, что суд уменьшил размер залога для олигарха. Теперь он составляет 2,4 миллиарда гривен, а не 2,65 миллиарда, как было раньше.

Лысак также заявил, что Коломойский не будет вносить залог. Также адвокаты бизнесмена просили о немедленном медицинском обследовании для своего клиента.

Стоит отметить, что Коломойский получил 3 подозрения от украинских правоохранителей. По данным СБУ, он и его сообщники могли создать схему с внесением фейковых денег в банк и легализацией фиктивных активов. Подробнее о том, в чем подозревают Игоря Коломойского – читайте в материале.