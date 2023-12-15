Его не дождались жена и два сына: в боях за Украину погиб воин с позывным "Морпех"

В войне с российскими оккупантами погиб военнослужащий 78 отдельного десантно-штурмового полка Игорь Мозгов. Герой отдал свою жизнь, выполняя боевое задание у села Вербовое Запорожской области.

Воин Игорь Мозгов с позывным "Морпех" защищал родную землю еще во время вторжения врага в Крым и Донбасс. Военный погиб 11 декабря 2023 года.

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Отдал самое ценное – свою жизнь

Игорь Мозгов был родом из поселка Днепряны Новокаховской общины Херсонской области, а погиб в боях в Запорожье.

Друзья, погиб мой собрат Игорь Мозгов ("Морпех"). Его дома не дождались жена и двое малолетних сыновей. Прошу не быть равнодушными и поддержать семью,

– призвал боец Николай Черный.

Что известно о "Морпехе"

Игорь Мозгов присоединился к рядам ВСУ в 2013 году, служил в горно-пехотном батальоне в селе Перевальное (АР Крым). После того, как российские войска оккупировали украинский полуостров, в марте 2014 года военный вышел на подконтрольную Украине территорию и продолжил службу уже в 36 отдельной бригаде морской пехоты.

Мужчина был участником Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил на Донбассе до 2018 года.

Уже позже, в 2019 году Игорь Мозгов продолжил службу в зенитно-ракетных войсках в Новой Каховке.

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году, мужчина встал на защиту страны. Так, "Морпех" в июне 2023 года перевелся в 78 ОДШП.

Жизнь украинского защитника оборвалась 11 декабря во время выполнения боевого задания у села Вербовое Запорожской области.

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