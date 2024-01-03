Осудили, а затем отправили на фронт: в Украине погиб российский экс генерал, – СМИ

Российские СМИ сообщают о гибели экс главы милиции Екатеринбурга Игоря Трифонова. Он сам захотел принять участие в войне против Украины.

Известно, что лишенный звания генерала Игорь Трифонов был судим за получение взятки и незаконное хранение оружия. Его отправили в тюрьму, но он попросил поехать воевать против Украины.

Смотрите также Допраздновались: в Мариуполе в новогоднюю ночь загадочно убили 17 российских военных

Гибель экс главы милиции Екатеринбурга

Адвокат экс генерала Ольга Кезик заявила, что Трифонов долго добивался заключения контракта по минобороны России, однако попасть на войну у него получилось только в конце 2023 года. Она также рассказала, что Трифонов хотел "победить".

Бывший глава УМВД в Екатеринбурге Игорь Трифонов, которого в 2022 году приговорили к девяти с половиной годам колонии по делу о взятке и незаконном хранении оружия, погиб на войне в Украине,

– уверяют российские СМИ.

Жена погибшего экс генерала узнала о его смерти 2 января.

Известно, что Игорь Трифонов в период с 2011 по 2017 год возглавлял УМВД в Екатеринбурге. До 2019 года руководил ГУ МВД в Карачаево-Черкессии.

В августе 2022 года российский экс генерал был признан виновным в незаконном хранении оружия и получении взятки. Тогда его приговорили к 9,5 года колонии строгого режима. Однако затем срок сократили на два месяца, добавили конфискацию имущества и убрали по обвинению статью за приобретение огнестрельного оружия.

Другие потери врага: последние новости