Игоря Гиркина могут отправить на фронт, – СМИ

Военного преступника Игоря Стрелкова Гиркина могут из колонии отправить на линию фронта. Участвовать в войне против Украины российский захватчик может как доброволец.

Об этом сообщают российские СМИ. В частности, такой вариант возможен для Гиркина как замена отсиживанию своего срока в колонии, передает 24 Канал.

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Гиркин может поехать на войну против Украины

Адвокат российского сепаратиста Александр Молохов отметил, что его клиент после того, как началась так называемая "специальная военная операция", неоднократно говорил, что хочет пойти на фронт. В то же время, по словам адвоката, для Гиркина "создавали такие условия – провокационные, оскорбительные, что он не мог попасть на фронт".

Молохов отметил, что не исключает того, что "в результате этих событий возобладает здравый смысл и человеку военному дадут возможность действовать так, как он считает нужным". Кроме того, адвокат бывшего фсбшника отметил, что для Гиркина рассматривают вариант с условно-досрочным освобождением из колонии.

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