Теперь Путину ничто не будет мешать достичь "успеха" на общероссийском плебисците по поводу доверия к кремлевскому диктатору. Таким мнением 24 Каналом поделился народный депутат от "Слуги Народа" Олег Дунда.

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Заключение Гиркина – временное

Своим мышлением и поведением Путин постоянно доказывает, что он – человек "брежневских" времен. Это можно заметить в том числе и в том, как Кремль решил нейтрализовать Гиркина.

"В советской империи так называемых "политических" (преступников– 24 Канал) всегда "сажали" на 20– 25 лет. А тех, кто были социально близкими (к режиму – 24 Канал) – воров, убийц, коррупционеров – сажали на 4 – 5 лет", – заметил Дунда.

Показательно, что как "политическую" Кремль рассматривает, к примеру, Дарью Трепову, после участия в антивоенных митингах совершила успешное покушение на путинского пропагандиста Владлена Татарского. Ее режим наказал самым большим тюремным сроком в истории российского правосудия – 27 годами заключения.

Гиркину дали 4 года, чтобы он "пересидел". Скорее всего, Кремль считает, что он может быть полезен в будущем, и ничто не помешает после 17 марта ему выйти из тюрьмы и возглавить какой-нибудь батальон "Шторм-Z",

– спрогнозировал Дунда.

Аналогичным образом Гиркина могут отправить в Африку вместе с некоторыми из наследников ЧВК "Вагнера". Это возможно благодаря тому, что, несмотря на нарушение ранее заключенных договоренностей с режимом, с точки зрения взглядов на мир Кремль считает Гиркина "своим".

Именно это и позволяет предполагать, что военный преступник Гиркин не "досидит" свой срок заключения до конца.

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