Тепер Путіну ніщо не заважатиме досягти "успіху" на загальноросійському плебісциті щодо довіри до кремлівського диктатора. Такою думкою 24 Каналом поділився народний депутат від "Слуги Народу" Олег Дунда.

Дивіться також Кремль не розуміє, що робити: до чого може призвести "проєкт Надєждін"

Ув'язнення Гіркіна – тимчасове

Своїм мисленням та поведінкою Путін постійно доводить, що він – людина "брежнєвських" часів. Це можна помітити зокрема і в тому, як Кремль вирішив нейтралізувати Гіркіна.

"У радянській імперії так званих "політичних" (злочинців – 24 Канал) завжди "саджали" на 20 – 25 років. Натомість тих, хто були соціально близькими (до режиму – 24 Канал) – злодії, вбивці, корупціонери – саджали на 4 – 5 років", – зауважив Дунда.

Показово, що як "політичну" Кремль розглядає, наприклад, Дар'ю Трєпову, яка після участі в антивоєнних мітингах здійснила успішний замах на путінського пропагандиста Владлєна Татарського. Її режим покарав найбільшим тюремним терміном в історії російського правосуддя – 27 роками ув'язнення.

Гіркіну дали 4 роки, щоб він "пересидів". Скоріш за все, Кремль вважає, що він може бути корисним у майбутньому, і ні що не завадить після 17 березня йому вийти з в'язниці й очолити якийсь батальйон "Шторм-Z",

– спрогнозував Дунда.

В аналогічний спосіб Гіркіна можуть відправити в Африку разом із якимись зі спадкоємців ПВК "Вагнера". Це можливо завдяки тому, що, попри порушення раніше укладених домовленостей з режимом, з точки зору поглядів на світ Кремль вважає Гіркіна "своїм".

Саме це і дозволяє припускати, що воєнний злочинець Гіркін не "досидить" свій термін ув'язнення до кінця.

Що ще відбувається в Росії