Про це повідомляють російські ЗМІ. Зокрема, такий варіант можливий для Гіркіна як заміна відсиджуванню свого терміну у колонії, передає 24 Канал.
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Гіркін може поїхати на війну проти України
Адвокат російського сепаратиста Алєксандр Молохов зазначив, що його клієнт після того, як почалася так звана "спеціальна військова операція", неодноразово казав, що хоче піти на фронт. Водночас, за словами адвоката, для Гіркіна "створювали такі умови – провокаційні, образливі, що він не міг потрапити на фронт".
Молохов зазначив, що не відкидає того, що "в результаті цих подій візьме гору здоровий глузд і людині військовому дадуть можливість діяти так, як він вважає за потрібне". Крім того, адвокат колишнього фсбшника зазначив, що для Гіркіна розглядають варіант з умовно-достроковим звільненням з колонії.
Стрєлкова-Гіркіна засудили в Росії
- Московський районний суд 25 січня виніс вирок для Ігоря Стрєлкова-Гіркіна. Його засудили до 4 років відбування терміну у колонії.
- Російський суд визнав Гіркіна винним у закликах до "екстремістських дій" на просторах інтернету. Зокрема, передумовою для відкриття кримінальної справи стали два пости у телеграмі, які бойовик опублікував весною 2023 року.
- Варто зазначити, що у листопаді 2022 року суд у Гаазі визнав Стрєлкова та ще трьох осіб винними у збитті малайзійського "Боїнга" MH17 над Донбасом у 2014 році та вбивстві 298 пасажирів. Гіркіна засудили до довічного ув'язнення.
- Однак наразі Росія відмовилася передавати сепаратиста Міжнародному кримінальному суду у Гаазі.
- Водночас перебуваючи у СІЗО, Ігор Стрєлков-Гіркін заявив, що балотуватиметься у президенти навесні 2024 року. Однак як саме він буде реєструватися і проходити на вибори – н сказав.