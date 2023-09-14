Игорю Коломойскому сообщили о третьем подозрении
Источник:Сергей Лещенко
Украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому 14 сентября было объявлено новое подозрение. Таким образом, всего ему сообщили уже три подозрения.
Это произошло после того, как соответствующее расследование провело Бюро экономической безопасности. В настоящее время в отношении дела Коломойского продолжается досудебное расследование.
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Коломойского уже в третий раз подозревают правоохранители
Лещенко отметил, что согласно досудебному расследованию установлено, что Коломойский организовал и возглавил организованную группу. В ее состав входил руководитель столичного филиала "ПриватБанка" Сергей Волков и другие должностные лица этого филиала и головного офиса банка.
Коломойскому объявили три подозрения. В частности, украинского бизнесмена подозревают в:
- организации подделки документов на перевод средств;
- организации завладения чужим имуществом путем, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах;
- приобретении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактические обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем.
Экс-нардеп также отметил, что Коломойский как организатор и другие члены группы разработали план преступной деятельности, направленный на завладение средствами "ПриватБанка".
Он (план – 24 Канал) заключался в искусственном создании видимости внесения наличных средств от имени Коломойского в кассу головного офиса "ПриватБанка", их учет, оформление перевозки, наличных средств, которых на самом деле не существовало, инкассаторами и т.д.
– отметил Лещенко.
Так, от имени Коломойского с марта 2013 по февраль 2014 искусственно внесли наличные средства на общую сумму 5 миллиардов 878 миллионов гривен. В дальнейшем эти деньги легализовали путем их пересчета на несколько адресов, связанных с Коломойским.
В частности, 5 миллиардов 878 миллионов гривен перевели на:
- ООО "ФК Днепр";
- собственный счет Коломойского,
- адрес организации "Объединенная еврейская община Украины";
- ООО "Протон-21";
- ООО "ЮБИ"
- ООО "ФК Гамбит"
- ПАО "НПК-ГАЛИЧИНА"
- пополнение собственного карточного счета в "ПриватБанке",
- банковский счет в АО "Айбокс Банк" с последующим перечислением средств на счета компаний-нерезидентов, расположенных за границей.
В заключение Лещенко рассказал, что Коломойскому о новом подозрении сообщили в изоляторе. Тогда с бизнесменом рядом находился его адвокат.
Дело Игоря Коломойского: что известно
- Игорь Коломойский 2 сентября официально уведомлен о подозрении в мошенничестве и отмывании денег. Следствие устанавливает его вероятную причастность к незаконному завладению значительной суммой в размере 570 миллионов гривен, которую он затем перевел за границу с целью легализации этих средств.
- В тот же день Коломойскому избрана мера пресечения сроком на два месяца. Это решение допускает альтернативу, а именно его освобождение под залог, который составляет более 500 миллионов гривен. Следовательно, Коломойский будет оставаться в СИЗО по крайней мере до 31 октября 2023, если он не сможет выполнить требование о внесении залога.
- Впоследствии адвокаты олигарха заявили, что он не будет вносить залог. Однако они будут подавать апелляцию на решение судебной инстанции.
- В конце концов, украинскому бизнесмену сообщили о втором подозрении 7 сентября. Его подозревают в завладении 9,2 миллиарда гривен "ПриватБанка".