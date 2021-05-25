Игра в задуривание – Огрызко об оправдании Лукашенко по задержанию самолета

Вынужденную посадку самолета в Минске и похищение журналиста Романа Протасевича называют пиратством, и даже актом терроризма. Белорусские власти лишь оправдываются.
Экс-министр иностранных дел Украины Владимиром Огрызко сообщил, что есть международная авиационная организация, которая определяет, как происходят полеты, как регулируются и как взаимодействуют диспетчеры с пилотами. Поэтому, по его мнению, действия Лукашенко абсолютно очевидны.
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"Здесь нельзя говорить про каких-то оправдания. То, что говорят белорусские власти – выглядит нелепо. Они традиционно начинают игру в задуривание мозгов людей", – считает Огрызко.
Он подчеркнул, что все можно было бы воспринять, если бы всех пассажиров, бывших на борту самолета, также за определенное время отправили по назначению. Поскольку именно Протасевича сняли с рейса – значит, что цель была вовсе не безопасность пассажиров.
Четкая и ясная цель заключалась в том, чтобы схватить именно его (Протасевича – 24 канал),
– добавил Огрызко.
Экс-министр отметил, что все эти оправдания власти ничего не стоят.
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Задержание Протасевича: что известно
- Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая срочно приземлился в Минске. Произошло это из-за сообщения о якобы заминировании.
- На борту находился блогер и основатель телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. До инцидента он подчеркнул, что в Афинах за ним следили. Всех пассажиров осмотрели, а Протасевича – задержали.
- Взрывчатки в самолете так и не нашли.
- Международное сообщество уже отреагировало на инцидент и призвало освободить задержанных. Протасевича признали политзаключенным.