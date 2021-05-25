Ексміністр закордонних справ України Володимиром Огризко повідомив, що є міжнародна авіаційна організація, яка визначає, як відбуваються польоти, як регулюються та як взаємодіють диспетчери з пілотами. Тож, на його думку, дії, Лукашенка абсолютно очевидні.

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"Тут не можна говорити про якісь виправдання. Те, що каже білоруська влада – виглядає безглуздо. Вони традиційно починають гру в задурювання мізків людей", – вважає Огризко.

Він наголосив, що все можна було б сприйняти, якби всіх пасажирів, що були на борту літака, також за певний час відправили за призначенням. Оскільки саме Протасевича зняли з рейсу – означає, що мета була зовсім не безпека пасажирів.

Чітка і ясна мета полягала в тому, щоби схопити саме його (Протасевича – 24 канал),

– додав Огризко.

Ексміністр зазначив, що всі ці виправдовування влади нічого не вартують.

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