Фильтрация для россиян: активист объяснил, что оккупанты делают с дезертирами в Херсоне

Оккупанты на Херсонщине деморализованы и больше не хотят воевать. Командиры пытаются "перевоспитать" ненадежных российских военных.

С этой целью в Херсонской области создают фильтрационные лагеря для представителей российской армии. Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.

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россияне бегут с Правобережья Херсонщины

По его словам, воинские части врага, которые с начала войны стоят на правом берегу Днепра на Херсонщине, несут существенные потери. Некоторые подразделения были даже расформированы по приказу министра обороны шойгу.

Несмотря на это, оккупанты остаются на фронте, их не выводят. Поэтому многие военные стремятся скрыться. Если в начале это были "днровцы", то сейчас пытаются бежать в Крым и сами россияне,

– рассказал Молчанов.

Кто попадает в фильтрационные лагеря для "своих"

Как отметил херсонский активист, если российский военный выскажет какие-либо сомнения в целесообразности войны, находясь на передовой, то с ним разговор короткий: его может пристрелить командир. А вот тех дезертиров, которым удалось скрыться с поля боя, приходится вылавливать.

Фильтрационные лагеря – это для тех, кого поймали в тылу,

– сказал Молчанов.

Недовольные ситуацией есть и среди оккупантов, которые находятся в тыловых подразделениях на оккупированных территориях.



"Такие военные могут уйти в отказ. россияне их называют "пятисотыми". Это те, кто отказался от исполнения приказа", – рассказал активист.

По его словам, с формальной точки зрения руководству приходится считаться с "отказниками". Поэтому командиры оккупантов пытаются заранее бороться с духом дезертирства.

Судьба россиян в лагерях

Для предотвращения случаев отказов россияне могут отправить недовольных военных в фильтрационные лагеря. У таких солдат еще есть шансы выйти, если они изменили свою позицию.

А вот что происходит с дезертирами, сбежавшими с передовой, по словам Молчанова, точно неизвестно.

Их где-то сажают, их судьба туманна и грустна. Вероятно, их будут держать там (в лагерях – 24 канал), пока они трудоспособны, и будут использовать как дармовую рабочую силу,

– предположил активист.

Владимир Молчанов рассказал о положении живой силы врага в Херсонской области: смотрите видео

Ситуация в Херсонской области: коротко