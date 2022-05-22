Их судьба – трагическая, – Арестович о мобилизованных из оккупированного Донбасса

Советник главы Офиса Президента Алексей Арестович, какова судьба людей, которых российские военные мобилизовали из оккупированного Донбасса.

По его словам, судьба их трагична, ведь среди гибнет очень много людей.

Важно Если переговоры с Россией провалятся, Украина будет забирать Донбасс военным путем, – Арестович

Алексей Арестович рассказал, что мобилизованным из оккупированного Донбасса дают 2-3 суток на сборы и в бой. Они часто не знают своих соседей справа или слева и при этом стреляют.

"Согласно некоторым данным, которые раньше озвучивались, 17 тысяч человек погибли. Это те, кого смогли забрать с поля боя, ведь далеко не всех еще забирают", – отметил Алексей Арестович.

Там еще интересно соотношение убитых и раненых, ведь 17 тысяч погибло, а 4 – 5 тысяч ранены и находятся в больнице. Однако обычно соотношение наоборот,

– рассказал Арестович.

Он объяснил это тем, что мобилизованным практически не оказывают медицинскую помощь. Их просто бросают на месте, и они погибают от ранений. "Украинцев бросают на украинцев. Заставляют прореживать друг друга, сохраняя свои войска. При этом совсем не щадя и не учитывая ничего", – добавил советник главы Офиса Президента.

Мобилизация

Согласно информации, на оккупированных территориях Донбасса сейчас готовятся ко второй волне мобилизации. Теперь там будут даже забирать женщин. Кроме того, с призыва сняли почти все ограничения, то есть можно унести, как 16-летнего, так и 60-летнего человека.

Всех, кто остался, будут ловить и тянуть – это страшная трагедия. Не стрелять не можем, они ведь военнослужащие армии-врага с автоматами в руках идут на нас,

– объяснил Алексей Арестович.

Он рассказал, что мобилизованные не могут сдаться в плен или откосить. Ведь их ставят в очень жесткие условия – расстреливают.

Советник главы Офиса Президента посоветовал им скрываться и маневрировать. К примеру, до сих пор есть возможность выехать на территорию России – даже это лучше, чем оставаться. Уже оттуда можно выйти в Европу и вернуться в Украину.

Что известно о мобилизации на оккупированных территориях: последние новости

Военное руководство России на фоне безумных потерь в войне с Украиной продолжает проводить скрытую мобилизацию. Армию агрессора пополняют людьми с временно оккупированных территорий Украины.

Попавшие в плен военные из оккупированного Донбасса рассказали, что Россия берет в армию даже непригодных для службы.

Командование противника планирует привлекать на войну против Украины студентов с временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

Данные разведки свидетельствуют о том, что в Донбассе планируют мобилизовать немало мужчин. Речь идет о 15 тысячах жителей как Донетчины, так и Луганщины. По крайней мере, об этом свидетельствует документ, присланный "сверху" руководству оккупированных территорий.

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