В июле Россия израсходовала две трети годового объема производства ракет "Циркон"

За первые 19 дней июля Россия применила 20 ракет "Цирконов" и 107 баллистических ракет различных типов. Это составляет две трети от запланированного годового объема производства.

Об этом свидетельствует анализ издания "Милитарный", подготовленный на основе отчетов Воздушных сил Украины и региональных воздушных командований.

Сколько ракет использовала Россия?

После массированной атаки в ночь на 19 июля общее количество примененных Россией баллистических ракет с начала месяца достигло 107 единиц. Кроме того, оккупанты выпустили 20 ракет 3М22 "Циркон".

Для сравнения: в течение всего июня 2026 года Россия применила 102 баллистические ракеты "Искандер-М" и С-400, две аэробаллистические ракеты Х-47М2 "Кинжал" и 15 ракет "Циркон". Таким образом, всего за 19 дней июля интенсивность применения баллистического вооружения уже превысила показатели предыдущего месяца.

По оценкам Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российская промышленность в 2026 году ежемесячно производит около 60 ракет 9М723 для комплекса "Искандер-М" и примерно 40 ракет РМ-48У, которые запускаются с зенитных комплексов С-400.

Таким образом, совокупный объем производства составляет около 100 баллистических ракет в месяц. При этом только за неполный июль Россия уже применила 107 таких ракет, то есть больше, чем способна изготовить за аналогичный период.

Еще более показательна ситуация с ракетами 3М22 "Циркон". По данным украинской разведки, в 2026 году Россия планирует изготовить всего 30 ракет этого типа. При этом за первые 19 дней июля уже было использовано 20 "Цирконов", что составляет примерно две трети годового производственного плана.

Это свидетельствует о чрезвычайно интенсивном использовании этого вида вооружения во время последних массированных атак.

Несмотря на высокие темпы применения ракет, у России все еще имеются значительные накопленные резервы. По оценкам ГУР, перед последними ударами на вооружении страны-агрессора находилось более 100 ракет 9М723 "Искандер-М", более 400 ракет РМ-48У, которые используются с комплексов С-400, а также более 120 ракет "Циркон".

Для сравнения: с декабря 2025 года Россия поддерживала запас ракет "Искандер-М" на уровне около 200 единиц. Это свидетельствует о том, что нынешняя кампания сопровождается активным использованием накопленных запасов.

Почему Россия увеличила интенсивность ударов?

Аналитики предполагают, что Кремль сознательно расходует значительную часть накопленных ракетных резервов, пытаясь максимально истощить украинскую систему противовоздушной и противоракетной обороны.

Массированные комбинированные атаки с применением различных типов вооружения призваны перегрузить украинскую ПВО и нанести как можно больший ущерб критической и гражданской инфраструктуре. В то же время столь высокие темпы использования ракет постепенно сокращают российские запасы, которые оборонная промышленность уже не успевает полностью пополнять.

При этом последние исследования ставят под сомнение официальную классификацию ракеты 3М22 "Циркон". Независимый OSINT-аналитик Фабиан Гинц, специализирующийся на ракетных технологиях, пришел к выводу, что она, скорее всего, является не гиперзвуковой крылатой ракетой, как ранее считалось, а квазибаллистическим оружием.

По его словам, даже если "Циркон" обладает меньшей маневренностью, чем классические гиперзвуковые крылатые снаряды, он все равно остается чрезвычайно сложной целью для современных систем противоракетной обороны благодаря высокой скорости полета и особенностям траектории. Поэтому этот тип вооружения продолжает представлять серьезную угрозу во время массированных российских атак на Украину.