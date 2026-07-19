Про це свідчить аналіз видання "Мілітарний", підготовлений на основі звітів Повітряних сил України та регіональних повітряних командувань.

Скільки ракет використала Росія?

Після масованої атаки в ніч проти 19 липня загальна кількість застосованих Росією балістичних ракет від початку місяця сягнула 107 одиниць. Крім того, окупанти випустили 20 ракет 3М22 "Циркон".

Для порівняння, протягом усього червня 2026 року Росія застосувала 102 балістичні ракети "Іскандер-М" та С-400, дві аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" і 15 ракет "Циркон". Таким чином, лише за 19 днів липня інтенсивність використання балістичного озброєння вже перевищила показники попереднього місяця.

За оцінками Головного управління розвідки Міністерства оборони України, російська промисловість у 2026 році щомісяця виробляє близько 60 ракет 9М723 для комплексу "Іскандер-М" та приблизно 40 ракет РМ-48У, які запускають із зенітних комплексів С-400.

Отже, сумарний обсяг виробництва становить близько 100 балістичних ракет на місяць. Водночас лише за неповний липень Росія вже застосувала 107 таких ракет, тобто більше, ніж здатна виготовити за аналогічний період.

Ще більш показовою є ситуація з ракетами 3М22 "Циркон". За даними української розвідки, у 2026 році Росія планує виготовити лише 30 ракет цього типу. При цьому за перші 19 днів липня вже було використано 20 "Цирконів", що становить приблизно дві третини річного виробничого плану.

Це свідчить про надзвичайно інтенсивне використання цього виду озброєння під час останніх масованих атак.

Попри високі темпи застосування ракет, Росія все ще має значні накопичені резерви. За оцінками ГУР, перед останніми ударами на озброєнні країни-агресорки перебували понад 100 ракет 9М723 "Іскандер-М", понад 400 ракет РМ-48У, які використовують із комплексів С-400, а також понад 120 ракет "Циркон".

Для порівняння, із грудня 2025 року Росія підтримувала запас ракет "Іскандер-М" на рівні близько 200 одиниць. Це свідчить, що нинішня кампанія супроводжується активним використанням накопичених запасів.

Чому Росія збільшила інтенсивність ударів?

Аналітики припускають, що Кремль свідомо витрачає значну частину накопичених ракетних резервів, намагаючись максимально виснажити українську систему протиповітряної та протиракетної оборони.

Масовані комбіновані атаки із застосуванням різних типів озброєння покликані перевантажити українську ППО та завдати якомога більшої шкоди критичній і цивільній інфраструктурі. Водночас настільки високі темпи використання ракет поступово скорочують російські запаси, які оборонна промисловість уже не встигає повністю поповнювати.

Водночас останні дослідження ставлять під сумнів офіційну класифікацію ракети 3М22 "Циркон". Незалежний OSINT-аналітик Фабіан Гінц, який спеціалізується на ракетних технологіях, дійшов висновку, що вона найімовірніше є не гіперзвуковою крилатою ракетою, як раніше вважалося, а квазібалістичною зброєю.

За його словами, навіть якщо "Циркон" має меншу маневровість, ніж класичні гіперзвукові крилаті снаряди, він усе одно залишається надзвичайно складною ціллю для сучасних систем протиракетної оборони завдяки високій швидкості польоту та особливостям траєкторії. Тому цей тип озброєння продовжує становити серйозну загрозу під час російських масованих атак на Україну.