Ил-76 летел от границы с Украиной и мог везти оружие с Востока: в сети привели доказательства

Журналисты и аналитики проанализировали видео по падению самолета Ил-76 в Белгородской области. Как оказалось, самолет летел от границы с Украиной.

Соответствующую информацию сообщили российские СМИ и украинские OSINT-аналитики. Они заявили, что самолет мог лететь через Иран.

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Откуда и куда мог лететь Ил-76

В телеграм-каналах опубликовали видео падение летающего Ил-76 из Белгородской области.

Российское издание "Важные истории" идентифицировало, что ролик был снят с центра села Яблоново в Корочанском районе в направлении на север.

Эту информацию подтвердила "Медиазона". Они добавили, что Ил-76 упал в поле за жилыми домами.

Видео по падению самолета Ил-76 в Белгородской области: смотрите видео

Один из российских телеграм-каналов заявил, что обмен пленными должен был пройти на границе с Украиной. Согласно видеозаписи, самолет летел в противоположную сторону.

Украинские OSINT-аналитики "Ящик Пандоры" сообщили, что, согласно открытым источникам с обеих сторон, номер упавшего борта Ил-76 – RA-78830.

До этого он был замечен над Арменией 23 января 2024 года и летел в сторону Ирана, где исчез. Он не летел из Египта (24 января), он летел через Египет (пролетал над ним), прежде через Саудовскую Аравию, прежде через Красное море и Иран. Пропал с радаров он у Сирии, а потом улетел в Белгород,

– заявили аналитики.

По их данным, последний взлет самолета был из Белгорода в центральную часть России, точнее в северо-восточное направление. Однако его сбили возле населенного пункта Яблоново Белгородской области.

"Пока еще никаких признаков, что там могли быть пленённые. Все указывает на то, что он привез оружие с Востока", – заявили аналитики.

РосСМИ опровергли данные, что Ил-76 прилетел с Ближнего Востока

Российское издание "Верстка" заявило, что версия о том, что разбившийся самолет Ил-72 якобы прилетел с Ближнего востока не подтвердилась. Там заявили:

согласно данным Flightradar, Ил-76 RA-78830 в последний раз подавал сигнал недалеко от Кипра в 10:10 по московскому времени 24 января;

авария, по данным минобороны России, произошла ориентировочно в 11:15.

Издание утверждает, что самолет не успел бы преодолеть это расстояние за такое время. Там допустили, что борт RA-78830 готовился приземлиться в Сирии, так как за последние 15 минут передачи сигнала он сбросил высоту с 9,7 километра до 6,1.

Падение Ил-76 над Белгородом: коротко