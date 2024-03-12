Двигатель вспыхнул во время разворота: появились кадры последних минут полета российского Ил-76

У России все больше проблем с авиацией из-за войны, которую она развязала против Украины. В частности, на территории Ивановской области упал самолет Ил-76.

Во вторник, 12 марта, около 12:30 по киевскому времени об этом стало известно от СМИ. Впоследствии телеграм-каналы распространили видео, на котором видно возгорание и падение этого авиасудна врага, – информирует 24 Канал.

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Кадры падения Ил-76 в Ивановской области

На борту Ил-76 был экипаж из 15 человек, о чем заявили в минобороны вражеского государства. Приземлился горящий самолет на территории кладбища в районе села Богородское, что неподалеку от аэродрома.

Как отмечают телеграм-каналы и в Кремле, судно совершало учебный полет, взлетев с аэродрома "Северный". Оно пробыло в воздухе несколько минут, и, вероятно, именно во время разворота у самолета загорелся двигатель.

Смеем предположить, что пилот пытался долететь до аэродрома. Однако когда понял, что не сможет этого сделать, стал отводить Ил-76 от жилых застроек. Так судно и приземлилось в районе кладбища.

Кладбище в районе Богородского, где разбился Ил-76: смотрите на карте от Google maps

Не первый неудачно приземляющийся самолет,

Москва активно использует самолеты Ил-76 в войне против Украины. В то же время следует вспомнить, что 30 августа 2023 года в результате атаки украинских дронов на военный аэродром в Псковской области были уничтожены четыре военно-транспортных самолета Ил-76. Еще несколько авиасуден нашим дронам удалось повредить.

14 января 2024 года над акваторией Азовского моря Украина ликвидировала самолет А-50 российских захватчиков. Аналитики это назвали одной из крупнейших потерь для вражеской авиации с начала полномасштабного вторжения. Также важно, что в тот же период наши защитники повредили бомбардировщик Ил-22.

Ивановская область, в пределах которой расположено село Богородское, простирается на северо-восток от Московской области. До границы с Украиной это около тысячи километров. Не исключено, что возгорание двигателя в этом самолете является следствием санкций, наложенный Западом на авиационную отрасль России.

Добавим, что 14 января 2024 года российский самолет Ил-76 упал на территории Белгородской области. Впоследствии в Кремле заявили, что на его борту были украинские военнопленные. В Киеве поставили под сомнение заявление Кремля и подчеркнули важность международного расследования.