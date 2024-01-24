Это полный бред, – экс-пленный объяснил, что не так с заявлением россиян о сбитом Ил-76

Около полудня 24 января в Белгородской области разбился самолет Ил-76. Минобороны России сообщило, что якобы на борту находились украинские военнопленные.

Однако Максим Колесников, лично прошедший через российский плен, в сети X назвал заявление оккупантов полной ложью, информирует 24 Канал. Боец обратил внимание на очень важный нюанс.

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Заявление россиян – сплошная ложь

Российское минобороны заявило, что на борту Ил-76 находилось 6 членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена, а также 3 сопровождавших российских воинов. Там утверждают, что абсолютно все погибли.

Освобожденный из плена в феврале 2023 года Максим Колесников признал, что пленные действительно регулярно перевозятся самолетами, однако есть одна деталь.

Министерство войны России заявило, что на Ил-76 было 65 пленных, 6 членов экипажа и 3 (ТРИ) сопроводителя. Это полный бред. Когда меня везли самолетом из Брянска в Белгород, то на 50 пленных было примерно 20 (человек – 24 Канал) из их военной полиции,

– заметил экс-пленный.

Мужчина убежден, что таким образом россияне пытаются добиться только одного – чтобы Украина не сбивала российские самолеты над их территорией.

Все, что известно об инциденте с Ил-76

Утром 24 января российские телеграм-каналы со ссылкой на анонимные источники сообщали о падении военно-транспортного самолета Ил-76 в Корочанском районе Белгородской области России. Существует версия, что Ил-76 было сбито на взлете.

Появились первые кадры вероятно падение самолета. На кадрах он загорелся еще в воздухе, а после того как он упал, образовался огненный "гриб".

Советник руководителя ОП Михаил Подоляк и ГУР МО заявили, что пока нет подтверждения присутствия украинских военнопленных на борту Ил-76.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что выясняет детали происшествия и анализирует полученную информацию о падении российского Ил-76, в котором якобы находились украинские пленные.

Спикер ГУР МОУ Андрей Юсов подтвердил, что в этот день был запланирован обмен пленными.