В морг Белгорода доставили только 5 тел, – в ГУР назвали еще одну деталь о сбитом самолете Ил-76
Источник:"Радио Свобода"
Оккупанты утверждают, что на сбитом вчера под Белгородом Ил-76 находились более 60 человек. Однако Москва не предоставила никаких фото или видеодоказательств, которые бы свидетельствовали, что в самолете было такое большое количество пассажиров.
В украинской разведке указали на еще одну "интересную" деталь.
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Мало тел
По словам представителя ГУР Андрея Юсова, агентуре удалось установить, что вчера в местный морг в Белгороде доставили всего 5 тел. Эта цифра соответствует количеству личного состава экипажа Ил-76. В то же время неизвестно, куда делились тела еще более 60 человек, которые, по словам россиян, находились на этом борту.
Кроме того, Юсов подчеркнул, что на видео и кадрах с места падения самолета не видно останков человеческих тел. Более того, военные и представители ФСБ не позволили российским МЧСникам провести осмотр места инцидента.
Учитывая эти факты, российское заявление, что на Ил-76 разбились украинские военнопленные, которых везли на обмен, выглядит как очередной фейк.
Однако следует отметить, что в ГУР не могут точно сказать, были ли в самолете пленные. Там также не исключают, что Ил-76 мог перевозить и вооружение, и украинских военных, которых использовали в качестве "живого щита".
Что еще известно о падении Ил-76 под Белгородом
- ГУР заявило, что на борту сбитого самолета должны были находиться российские чиновники. Однако в последний момент ФСБ запретила им садиться на Ил-76.
- Омбудсмен Дмитрий Лубинец отметил, что не может подтвердить пребывание на Ил-76 украинских военнопленных. Его смущает, что Москва не предоставила никаких фото или видео, подтверждающих ее заявление о гибели украинцев. Кроме того, Лубинца "удивила" быстрая реакция российских властей на падение самолета.
- В Институте изучения войны тем временем отмечают, что Россия хочет использовать инцидент с самолетом для дискредитации украинской власти в глазах общественности и международных партнеров.
- Так, вчера страна-агрессор требовала немедленного созыва Совбеза ООН по ситуации с Ил-76. Впрочем, председательствующая в организации Франция отклонила запрос россиян. Она предложила провести заседание в другой день.