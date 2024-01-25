В морг Белгорода доставили только 5 тел, – в ГУР назвали еще одну деталь о сбитом самолете Ил-76

Оккупанты утверждают, что на сбитом вчера под Белгородом Ил-76 находились более 60 человек. Однако Москва не предоставила никаких фото или видеодоказательств, которые бы свидетельствовали, что в самолете было такое большое количество пассажиров.

В украинской разведке указали на еще одну "интересную" деталь.

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Мало тел

По словам представителя ГУР Андрея Юсова, агентуре удалось установить, что вчера в местный морг в Белгороде доставили всего 5 тел. Эта цифра соответствует количеству личного состава экипажа Ил-76. В то же время неизвестно, куда делились тела еще более 60 человек, которые, по словам россиян, находились на этом борту.

Кроме того, Юсов подчеркнул, что на видео и кадрах с места падения самолета не видно останков человеческих тел. Более того, военные и представители ФСБ не позволили российским МЧСникам провести осмотр места инцидента.

Учитывая эти факты, российское заявление, что на Ил-76 разбились украинские военнопленные, которых везли на обмен, выглядит как очередной фейк.

Однако следует отметить, что в ГУР не могут точно сказать, были ли в самолете пленные. Там также не исключают, что Ил-76 мог перевозить и вооружение, и украинских военных, которых использовали в качестве "живого щита".

Что еще известно о падении Ил-76 под Белгородом