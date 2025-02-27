27 февраля, 23:14
"Или это произойдет быстро или никогда": Трамп сделал заявление об окончании войны в Украине
Дональд Трамп в очередной раз заявил о готовности завершить войну в Украине. Американская сторона проводит разговоры с НАТО о возможностях прекращения боевых действий.
Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на слова президента США на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.
Я думаю, у нас хороший прогресс, мы двигаемся в правильном направлении. я думаю, или это произойдет очень быстро, или это не произойдет никогда,
– сказал Трамп.