"От себя и от миллионов украинцев": предатель Кива поблагодарил Путина за войну

Предатель Илья Кива пробивает дно всякий раз, когда открывает рот. Весь цивилизованный мир уже давно не слушает его маразматических заявлений. Но нафталинового Киву иногда "откапывают" российские пропагандисты и зовут на какие-то токшоу.

Предатель Кива, который бежал в Россию, "засветился" в эфире очередного абсурдного российского шоу, сообщает 24 Канал. Такие выступления обычно рассчитаны на людей с отрицательным критическим мышлением и людоедско-имперскими "взглядами".

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Там Кива выдал маразматическое заявление о Киеве. Славный украинский город с древней историей Кива называет "матерью русских городов". Конечно, предатель не похож на человека, знающего историю. По-видимому, о Киевской Руси он даже не слышал.

Также Кива добавил, что российские оккупанты, совершающие геноцид, – "освобождают русский мир". Чтобы иметь свою позицию, Киве нужно хоть немного напрячь мозг. А такое предателю, очевидно, совершенно не нравится. Поэтому он отмечает, что у каждого должна быть позиция, которую озвучил Владимир Путин.

Также Кива поблагодарил за войну Путина от себя и "миллионов украинцев". Далее предателя понесло еще дальше (хотя, казалось, куда уже дальше) и он заявил, что украинцы и россияне однажды "вместе" будут защищать "родину".

Кива – в международном розыске

К слову, Кива начал активно работать на российскую пропаганду, еще находясь в Украине. За это предателя объявили в международный розыск. Пока он скрывается на территории страны-террористки. Киву обвиняют в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, распространение коммунистической символики и другое.