Должен вызвать беспокойство в России, – Грабский назвал важное последствие ликвидации Кивы

По данным источников, Служба безопасности Украины ликвидировала предателя Илью Киву на территории России. Такие случаи разрушают миф о российских спецслужбах, которые будто бы могут все контролировать.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Сергей Грабский, прокомментировав информацию, что Илья Кива умер. По его словам, самое важное то, что украинские спецслужбы имеют возможность работать в России и на временно оккупированных территориях.

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Об этом свидетельствует и уничтожение оккупанта Алега Попова, и взрывы на Байкало-Амурской магистрали, и сотни других подобных случаев. Очевидно, что такие события вызывают беспокойство у российских спецслужб.

Если какого-то общеполитического резонанса от уничтожения очередного предателя, которого не любят ни в России, ни в Украине, не будет… По меньшей мере, то, что украинские спецслужбы проводят операции на территории врага, должно вызывать беспокойство у соответствующих структур России. Мы же долго жили в плену легенды, что – НКВД, КГБ, ФСБ – мощный монстр, который может решать абсолютно все задачи,

– отметил Грабский.

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В противостоянии с гражданским населением российские спецслужбы действительно демонстрируют "высокий" уровень. Но когда уже соперником становятся профессионалы, то у них начинаются проблемы и разные сбои.

Расширение зоны влияния украинских спецслужб на территорию противника – очень хорошо. Именно этот вариант хорош и даже без упоминания фамилий. То ли Кива, то ли условный Янукович или Азаров. Показательное ликвидирование врагов. Так и должно быть,

– подчеркнул Грабский.

Илья Кива умер: коротко