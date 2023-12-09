"Сигнал всем предателям": российское ТВ показало свое отношение к украинским коллаборантам

У кремлевских пропагандистов паника из-за убийства экс-нардепа Ильи Кивы. Путинским муртадам не нравится, что иностранные спецслужбы действуют на территории России и тем более так близко к Москве.

Собственно, относительно смерти Кивы россияне обеспокоены меньше. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко рассказал 24 Каналу, почему российские "коллеги" не сказали ни одного доброго слова о предателе-беглеце после смерти.

Читайте также Трудные для разработки объекты: офицер ВСУ сказал, чья бы ликвидация вызвала панику в России

"Предателей нигде не любят даже в таком отвратительном сообществе, каким сейчас есть российская информационная банда. Правда, я не знаю, настолько пропагандисты готовы все это принять. Но, кстати, Олег Царев этот сигнал принял на свой счет. Я думаю, что Кива не последний", – сказал Яковенко.

Как Кива угождал новым хозяевам

Экс-нардеп и предатель Украины Олег Царев очень расстроился из-за убийства своего коллеги-коллаборанта Ильи Кивы. Из-за страха он даже усилил свою охрану и признал, что украинские спецслужбы работают эффективно.

Кива "верой и правдой" служил российскому фашистскому государству. Он, не покладая язык, целыми днями облизывал путинский режим и клеветал на Украину. Кива был очень активен, для него на телевидении даже придумали формат "аналитика от Кивы".

ТОПовый предатель очень старался быть полезным новым хозяевам. Однако после смерти не получил хорошего слова от своих бывших коллег.

"Это очень хороший сигнал всем предателям. У России еще есть большая обойма таких предателей как Кива. Убийство экс-нардепа хороший сигнал для них всех", – отметил российский оппозиционный журналист.

Что известно о ликвидации Ильи Кивы