Власне, щодо смерті Киви росіяни переймаються менше. Російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко розповів 24 Каналу, чому російські "колеги" не сказали жодного доброго слова про зрадника-втікача після смерті.
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"Зрадників ніде не люблять навіть у такій огидній спільноті, якою зараз є російська інформаційна банда. Щоправда, я не знаю, настільки пропагандисти готові це все прийняти. Але, до речі, Олєг Царьов цей сигнал прийняв на свій рахунок. Я думаю, що Кива не останній", – мовив Яковенко.
Як Кива догоджав новим господарям
Кива "вірою й правдою" служив російській фашистській державі. Він, не покладаючи язика, цілими днями облизував путінський режим й робив наклепи на Україну. Кива був дуже активний, для нього на телебаченні навіть придумали формат "аналітика від Киви".
ТОПовий зрадник дуже старався бути корисним новим господарям. Проте після смерті не отримав жодного доброго слова від своїх колишніх колег.
"Це дуже хороший сигнал усім зрадникам. У Росії ще є велика обойма таких зрадників як Кива. Вбивство екснардепа хороший сигнал для них всіх", – зазначив російський опозиційний журналіст.
Що відомо про ліквідацію Іллі Киви
- У Підмосков'ї 6 грудня знайшли закривавлене тіло зрадника України Іллі Киви. Російські ЗМІ повідомили, що Киву виявили мертвим на снігу на території паркової зони готелю "Велич Country Club". На правій скроні була різана рана, на лівій частині обличчя – гематома. Реанімувати його медикам не вдалося.
- Згодом у мережі з'явилися кадри з місця ліквідації Киви. Його тіло виявили у селі Супонєво – це за 67 кілометрів від Москви. Російський слідчий комітет підтвердив, що Киву застрелили з невстановленої зброї. Кажуть, від отриманих поранень він помер на місці. Це була операція СБУ.
- У ГУР МО розповіли, що ліквідований зрадник дбав про свої безпеку й, щоб захистити себе, жив у одному з сіл Підмосков'я. До того ж Росія намагається допомагати таким людям у забезпеченні їхньої безпеки.