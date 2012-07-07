Новая партия Маска: какие имеет шансы на выборах и пошатнет ли двухпартийную систему в США

В начале июля 2025 года американский миллиардер Илон Маск совершил неожиданный шаг в политику – объявил о создании новой политической партии под названием America Party. Это решение стало кульминацией его публичного разрыва с президентом Дональдом Трампом из-за несогласия с масштабным бюджетным законопроектом, который Маск назвал угрозой для экономического будущего США.

Запуск партии Маска сразу вызвал резонанс: политический истеблишмент, медиа и широкая общественность принялись оценивать, сможет ли новая сила пошатнуть двухпартийную систему США или останется лишь громким протестным жестом. К тому же на очереди в 2026 году – промежуточные выборы.

Что известно о партии Маска America Party, ее программе и причине создания – читайте в материале 24 Канала.

Как Маск заявил о создании своей партии

Илон Маск подготовил почву для запуска своей партии, сначала опросив 4 июля 2025 года подписчиков в соцсети X (бывший Twitter), нужна ли стране "независимость от двухпартийной системы". В голосовании приняли участие более 1,2 миллиона пользователей, и почти 65% ответили "да".

На следующий день Маск выполнил обещанное – объявил в X о создании новой политической силы под названием America Party, заявив:

Сегодня создана America Party, чтобы вернуть вам вашу свободу.

Так технобизнесмен противопоставил свой прожект действующему политическому порядку США, который сложился веками. По его мнению, республиканцы и демократы превратились в части единой "одной партии", которая "разоряет страну расточительством и коррупцией" и лишает граждан демократии.

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Новосозданная America Party была представлена Маском как "партия, которая на самом деле представляет Америку" – сила, призванная дать "молчаливому большинству" голос и вернуть власть рядовым гражданам, недовольным обоими традиционными лагерями. Конечно, у партии уже есть аккаунт в X, соцсети Маска.

Реакция американского истеблишмента, медиа и общества

Президент Дональд Трамп ожидаемо немедленно высмеял замысел Маска создать "третью партию", назвав его бессмысленным и подчеркнув, что США фактически заточены под двухпартийную систему. По словам Трампа, третьи партии никогда не срабатывали, поэтому попытка Маска лишь добавит путаницы, пытаясь бросить вызов республиканцам и демократам.

Трамп также предположил, что настоящая причина демарша Маска – обида на отмену законом налоговых льгот для электромобилей Tesla.

Без государственных субсидий Илон будет вынужден свернуть деятельность и вернуться в Южную Африку,

– заявил раздраженный президент, открыто пригрозив лишить Tesla и SpaceX государственных контрактов.

Соратники Трампа, опасаясь потерять большинство на выборах 2026 года, уже принимают меры против новой инициативы. К примеру, инвестор Джеймс Фишбек (глава фонда Azoria Partners) объявил о создании комитета для борьбы с партией Маска и призвал совет директоров Tesla проверить, совместимы ли политические амбиции Маска с его обязанностями CEO.

Такая резкая реакция отражает беспокойство консервативного истеблишмента – внимание Маска рассеивается, а его политический проект, по их мнению, может навредить и его компаниям, и шансам Республиканской партии.

Появление партии Маска стало топ-темой в американских медиа. Западные медиа отмечают, что новое движение столкнется с колоссальными преградами – возможно, оно так и останется лишь протестным флагом миллиардера против старой гвардии.

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В то же время часть общества встретила идею положительно. Например, представители Либертарианской партии США и центристского движения No Labels сразу выразили готовность сотрудничать с Маском.

В целом тема альтернативной партии стала топ-темой за последние дни в США – все же многие избиратели клюют на популизм лозунгов Маска. И в результате бизнесмен пытается конвертировать это в политический капитал своего движения.

Политическая программа партии Маска

Сейчас America Party больше концепция, чем оформленная структура – детальной программы еще не обнародовано. Впрочем, из заявлений Маска можно выделить ключевые приоритеты новой силы:

Фискальный консерватизм : сокращение государственных расходов и долгов, ликвидация "расточительства и коррупции" в Вашингтоне. Маск позиционирует себя как бескомпромиссный борец с бюджетным дефицитом.

: сокращение государственных расходов и долгов, ликвидация "расточительства и коррупции" в Вашингтоне. Маск позиционирует себя как бескомпромиссный борец с бюджетным дефицитом. Технологическая модернизация обороны : перевооружение армии с помощью искусственного интеллекта и робототехники, чтобы сделать войско более эффективным и технологически современным.

: перевооружение армии с помощью искусственного интеллекта и робототехники, чтобы сделать войско более эффективным и технологически современным. Дерегуляция и свобода слова: минимизация государственного вмешательства в экономику, отмена чрезмерных регуляций, активная защита свободы слова (особенно в интернете – что созвучно со взглядами Маска как владельца соцсети X).

минимизация государственного вмешательства в экономику, отмена чрезмерных регуляций, активная защита свободы слова (особенно в интернете – что созвучно со взглядами Маска как владельца соцсети X). "Пронатализм" и семейные ценности : поощрение рождаемости и поддержка традиционной семьи (Маск не раз бил тревогу по поводу демографического спада). В других социальных вопросах партия декларирует умеренную, центристскую позицию, избегая крайностей.

: поощрение рождаемости и поддержка традиционной семьи (Маск не раз бил тревогу по поводу демографического спада). В других социальных вопросах партия декларирует умеренную, центристскую позицию, избегая крайностей. Голос "молчаливого большинства": ориентация на "80% избирателей, которые находятся посередине", разочарованных обеими основными партиями.

Тсаким образом, ключевые лозунги America Party: меньше налогов и бюрократии, больше инноваций и свободы, а также отказ от диктата политических элит. Пока эта платформа выглядит узкой, ведь возникла как реакция Маска на один-единственный бюджетный законопроект, поэтому партии еще предстоит выработать позиции по другим вопросам.

Что известно о "прекрасном законопроекте" Трампа One Big Beautiful Bill Act – масштабный законопроект, инициированный Дональдом Трампом и Республиканской партией в мае 2025 года, вызвал мощный резонанс в США. Его суть – радикальная перестройка политики в сферах экономики, социального обеспечения, искусственного интеллекта, экологии и прав человека. В День независимости, 4 июля, президент США Дональд Трамп подписал законопроект. Торжественная церемония на южной лужайке Белого дома больше напоминала политический митинг: пролет военных самолетов, многочисленные сторонники, члены Конгресса, военные семьи и представители администрации.



Закон предусматривает: ужесточение политики в отношении миграции, закрепление налоговых льгот с 2017 года и значительное сокращение социальных программ, что, по прогнозам, лишит миллионы американцев медицинского страхования. Он прошел в Палате представителей с минимальным преимуществом – 218 голосов "за" против 214 "против". В своей речи Трамп похвалил закон как "самое большое сокращение налогов и расходов" и "самую большую инвестицию в безопасность границ в истории США". Несмотря на опасения относительно роста госдолга на более 3 триллионов долларов, закон был поддержан почти всеми республиканцами, за исключением двух.



Лидер демократов в Палате представителей Гаким Джеффрис выступал с рекордной речью против закона – более 8 часов, назвав его подарком для миллиардеров и ударом по малообеспеченным. Глава Нацкомитета Демократической партии Кен Мартин заявил, что закон закрепил республиканцев как партию богачей и что они поплатятся за это на выборах 2026 года.

Возможно ли влияние на выборы 2026 года

Маск дал понять, что его партия попытается заявить о себе уже на промежуточных выборах в Конгресс 2026 года. Он планирует поддержать кандидатов против республиканцев, проголосовавших за "великий и прекрасный" законопроект Трампа, и сконцентрировать ресурсы на нескольких уязвимых гонках – примерно 2 – 3 места в Сенате и 8 – 10 округах в Палате представителей, пишет The Guardian.

По замыслу Маска, этого достаточно, чтобы несколько независимых законодателей получили решающий голос в Конгрессе и блокировали, как он считает, вредные законодательные инициативы. Подобная тактика способна существенно повлиять на баланс сил.

Выдвижение "масочных" кандидатов неизбежно распылит голоса консервативного электората. Эффект "спойлера" может стоить республиканцам победы в ряде ключевых гонок, особенно в штатах, где результаты решают несколько процентов голосов.

Как шансы у новой партии Маска

Институциональные барьеры. Двухпартийная система США закреплена исторически и законодательно. Избирательная модель типа winner-takes-all означает, что партия, которая не займет первое место, не получает никакого представительства. Из-за отсутствия пропорционального представительства небольшие партии не могут постепенно наращивать присутствие – надо побеждать сразу, что ставит третью силу в заведомо невыгодное положение.

С 1968 года ни один третий кандидат не получил ни одного голоса выборщиков на президентских выборах; даже миллиардер Росс Перо, получив 19% голосов в 1992-м, не выиграл ни одного штата.

Технические и ресурсные преграды. Чтобы попасть в бюллетени, новой партии придется отдельно регистрироваться в каждом штате, собирая подписи избирателей и выполняя различные требования местных избирательных законов. Масштабная общенациональная кампания требует разветвленной организации – тысяч волонтеров по всей стране. Маск имеет для этого финансовые возможности, но одних денег недостаточно.

Проблема лидерства. Сам Илон Маск не может (и, по его словам, не хочет) баллотироваться в президенты США – он родился вне страны и признает этот конституционный барьер. Так что новой партии нужны другие харизматичные лидеры для выдвижения на самые высокие должности. Пока ни один известный политик официально не присоединился к America Party, что ставит под вопрос ее кадровый потенциал.

Неопределенность долгосрочных намерений. Не факт, что Маск будет достаточно настойчивым политиком. Он известен как человек, склонный к импульсивным решениям и быстрой смене приоритетов. После одной дорогой, но проигрышной политической авантюры на местных выборах Маск даже объявил, что значительно сократит свои политические расходы в дальнейшем.

Это усиливает сомнения, что его партия – больше чем эмоциональный демарш против Трампа, а не продуманный проект на десятилетия.

Угрозы для бизнеса Маска. Активный поход Маска в политику неизбежно делает его компании мишенью для оппонентов и пристального внимания властей. Сам Трамп уже пригрозил лишить Tesla и SpaceX государственных субсидий и контрактов в ответ на критику Маска.

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Так политические амбиции Маска могут войти в противоречие с интересами его бизнес-империи, если противостояние с Вашингтоном обострится. Вывод – новая партия Илона Маска демонстрирует наличие у части общества запроса на альтернативу двухпартийному статус-кво, а финансовый и медийный ресурс ее основателя обеспечивает этому проекту мощный старт. Впрочем, упомянутые выше вызовы – от системных барьеров до личных ограничений – ставят под сомнение перспективы America Party превратиться во влиятельную и устойчивую политическую силу.

Скорее всего, на выборах 2026 года партия Маска выступит скорее "спойлером" и не сломает двухпартийную монополию. Для достижения более серьезного успеха Маску придется доказать долговременность своих намерений и готовность вести упорную борьбу – превратив свой протестный проект в настоящую политическую силу.