Действительно ли Илон Маск сорвал украинскую атаку на флот России: в ГУР отреагировали на слухи
СМИ утверждают, что Илон Маск тайно отдал приказ отключить Starlink над Крымом, чтобы сорвать атаку Украины на российский флот. В Главном управлении разведки констатировали, что эту информацию нужно еще проверить.
В четверг, 7 сентября, издание CNN со ссылкой на книгу об американском миллиардере сообщило, что Маск мог помешать атаке на Черноморский флот вражеского для нас государства. Это прокомментировал представитель ГУР Вадим Скибицкий в эфире национального телемарафона, – информирует 24 Канал.
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ГУР о возможном срыве Маском операции в Крыму
Со слов представителя украинской разведки понятно, что наше государство на официальном уровне не будет обвинять Илона Маска в помощи России, пока не проверит соответствующие факты.
Информацию о том, что Маск якобы отключил Starlink, нужно проверять и проверять, к тому же несколько раз. Возможно, назначить определенную группу, которая будет изучать этот вопрос,
– констатировал Скибицкий.
Кроме того, он подчеркнул, что Россия проводит мощную компанию, чтобы искажать определенную информацию и закреплять в мировом сообществе те месседжи, которые, прежде всего, выгодны ей. Это также следует учитывать.
В то же время, как отметил Скибицкий, со Starlink у украинских бойцов действительно было несколько проблем. Однако они могли возникнуть из-за неправильного применения этих систем связи.
Что такое StarlinkЭто проект компании Илона Маска SpaceX. Такие системы способны предоставлять доступ к широкополосному интернету в любой точке планеты. После начала полномасштабного вторжения американский миллиардер заявил о передаче Вооруженным Силам и обычным украинцам терминалов Starlink. Собственно, наша армия и люди на деоккупированных территориях могут использовать эти системы.
Источник: Википедия
Еще один скандал
- Вспомним напоследок, что на днях в Financial Times сообщили, что Маск без разрешения вице-премьер-министра и министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова предоставил их переписку своему биографу.
- Впоследствии украинский высокопоставленный чиновник распространил сообщение, из которого понятно, что он не видит в этом проблемы. В сообщении он публично разрешил использовать переписку.