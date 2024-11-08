Маск считает Шольца дураком: как отреагировали в Германии

Илон Маск в своей соцсети X прокомментировал распад "светофорной" коалиции и назвал Олафа Шольца дураком. Это вызвало реакцию в правительстве Германии.

На заявление Маска отреагировала заместитель пресс-секретаря немецкого правительства Кристиана Хоффманн, передает 24 Канал со ссылкой на Spiegel.

Смотрите также Илон Маск подключался к разговору Зеленского и Трампа 6 ноября, – Axios

Что известно о заявлении Илона Маска

"Светофорная коалиция" состояла из Социал-демократической партии Германии, Свободной демократической партии и партии "зеленых". Илон Маск прокомментировал ее распад и назвал канцлера Германии Олафа Шольца дураком.

Немецкое правительство отреагировало на заявление Маска.

На X есть свобода для дураков,

– заявила Кристиана Хоффманн.

Хоффманн имеет собственный аккаунт на X, но оправдывает это тем, что социальные сети являются важным средством распространения информации о своей работе для федерального правительства.

Отметим, что когда Илон Маск стал владельцем X, соцсеть снова приобрела популярность среди политиков и деятелей, которые известны своими радикальными позициями и заявлениями. Это связано с тем, что Маск решил их разблокировать.

Ранее Илон Маск опубликовал мемное фото, где он якобы стоит с рукомойником в Белом Доме. Он иронично подписал сообщение словами "Дайте этому осознаться".