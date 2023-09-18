"Так много смертей за такой мизер": Маск выдал циничное заявление по поводу контрнаступления Украины
Источник:Илон Маск
Миллиардер Илон Маск в очередной раз решил поделиться своими мыслями о ходе российско-украинской войны. В этот раз он заявил, что якобы Украина потеряла много жизней за "мизер" территории.
Ранее Илон Маск неоднократно публиковал циничные посты о войне на Украине и даже предлагал "мирный план". А его политика по соцсети Х, ранее известной как Twitter, способствовала распространению российской пропаганды.
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Реакция Маска на наступление ВСУ
Американский экономист и бизнесмен Дэвид Сакс в соцсети Х публиковал карту украинского контрнаступления от ISW. Он акцентировал на том, что Украина теряет множество военных для освобождения земель, которые даже не видно на карте. А контрнаступление экономист вообще назвал "расхваленным".
Украинские территориальные достижения в результате их расхваленного контрнаступления (выделено синим) настолько скудны, что их едва видны на карте,
– говорилось в посту Сакса.
Илон Макс присоединился к обсуждению и перепостил на собственную страницу пророссийского тезиса о медленном контрнаступлении. Он добавил краткий, но циничный комментарий: "Так много смертей за такой мизер".
Скандал вокруг Starlink
- В новой биографии Илона Маска говорилось, что миллиардер приказал выключить спутниковые станции на оккупированных территориях, чтобы не разрешить ВСУ атаковать российский флот. По его мнению, это могло бы спровоцировать Россию к ядерному удару.
- Известно, что Макс говорил с российским послом в США, когда узнал, что его изобретение используется для атак на корабли оккупантов. Его убедили, что атака украинцев в Севастополь приведет к ядерной войне.
- В ответ на упреки Маск заявил, что на тех территориях они не работали с самого начала – то есть он ничего не выключал. Глава ГУР Кирилл Буданов в свою очередь сказал, что сейчас вся линия фронта работает на Starlink, однако у Крыма действительно некоторое время не было покрытия.
- Сенат США требует расследовать манипуляцию Маска из Starlink в Украине. Там заявили, что нужно проверить наличие инструментов для гарантии, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером