Сенат США потребовал расследовать манипуляцию Маска из Starlink в Украине

В СМИ появилась информация, что Илон Маск якобы блокировал Starlink в Украине, чтобы предотвратить удар по Черноморскому флоту. В Сенате США потребовали расследовать инцидент.

Сенат США должен провести расследование по SpaceX. Это обусловлено тем, что Илон Маск признал, блокировка спутниковой сети Starlink в Украине при атаке на российские военные корабли у побережья Крыма.

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У Маска запланирована закрытая встреча с сенаторами

Ожидается, что Илон Маск, генеральный директор SpaceX будет среди руководителей технологической отрасли, которые примут участие в закрытой встрече с сенаторами в Капитолии 13 сентября.

Конгрессу необходимо расследовать, что здесь произошло, и есть ли у нас адекватные инструменты, чтобы гарантировать, что внешняя политика проводится правительством, а не одним миллиардером,

– заявила демократ из Массачусетса.

Кроме того, в Сенате США хотят, чтобы министерство обороны изучило свои контрактные отношения с компанией Маска.

Джек Рид, демократ из Род-Айленда, также заявил, что он озабочен, ведь обычно правительства контролируют спутники, а президенты решают, что с ними делать.

По его словам, то, что компания Маска снизила цену доступа в космос, свидетельствует о положительных изменениях, но там не могут иметь права последнего слова, когда говорится о национальной безопасности.

Илон Маск блокировал Starlink в Украине