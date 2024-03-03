Илон Маск заявил, что не видит смысла в существовании НАТО: в Латвии поставили миллиардера на место
Скандально известный американский миллиардер Илон Маск снова возмутил пользователей сети новым заявлением. Бизнесмен сказал, что не понимает смысла существования Североатлантического альянса на текущий момент.
Заметим, что на днях он в очередной раз осветил антиукраинское заявление о войне, развязанной Москвой. Бизнесмен публично согласился, что Донбасс и Крым должны стать частью России.
Смотрите также Экс-министр обороны Литвы рассказала, чем могли бы заниматься войска НАТО и ЕС в Украине
Маск не понимает смысла существования НАТО
Илон Маск в соцсети Х сообщил, что пока не видит смысла существования Североатлантического альянса.
Таким образом бизнесмен прокомментировал пост пророссийского предпринимателя Дэвида Сакса, который заявил, что после распада Советского Союза НАТО "столкнулось с экзистенциальным кризисом".
Прокремлевский Сакс уверяет, что НАТО вместо того, чтобы расформироваться, якобы придумало новую миссию – расшириться, чем якобы создало враждебность к себе.
Я всегда задавал вопрос, почему НАТО продолжает существовать, ведь его заклятый враг и причина существования, Варшавский пакт, распался,
– написал он.
Пользователи напомнили миллиардеру, что Варшавский пакт был реакцией на НАТО, а не наоборот, а сам альянс не создавался для борьбы с одним врагом.
В Латвии уже отреагировали
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс не замедлил с ответом для американского миллиардера. Он отметил, что, что НАТО не планирует прекращать свое существование.
Дорогой Илон Маск, причина, по которой НАТО была основана, существует и будет существовать – это Россия и другие враги свободного мира,
– написал глава Латвии в соцсети Х.
Ранее Маск неоднократно высказывал громкие заявления, которые только играли на руку российской пропаганде. Он это делал, в частности, публикуя мемы с Зеленским и призывая вести переговоры с Путиным.
Маск не впервые возмущает общество своими высказываниями
- Недавно он заявил, что Украина в любом случае проиграет войну, поэтому наше государство якобы должно заключить с Россией "мирное соглашение". По его словам это нужно было сделать год назад, а сейчас тысячи ребят "погибли ни за что".
- Кроме того, миллиардер утверждал, что "в восточных регионах Украины большинство населения отдает предпочтение России". Основатель Tesla и SpaceX объяснял, мол, таким образом нужно поддерживать волю людей, "которые постоянно живут в конфликте".
- Более того, он озвучил неожиданную формулу "мира" между Украиной и Россией. В частности, предлагал провести еще один "референдум" и "признать Крым российским".
- Еще в октябре 2023 года основатель компаний Tesla и Spacex Илон Маск опубликовал мем о президенте Украины Владимире Зеленском. В заметке он высмеивает тот факт, что Украина нуждается в финансовой помощи в борьбе с российской агрессией.