"Умерли ни за что": Маск подыграл Путину еще одним возмутительным заявлением о войне в Украине

Известный американский миллиардер Илон Маск в очередной раз сыграл на руку российскому диктатору Владимиру Путину. Предприниматель заявил, что Украина в любом случае проиграет войну, поэтому наше государство якобы должно заключить с Россией "мирное соглашение".

Ранее Маск призвал приостановить военную и финансовую поддержку Украине. Бизнесмен пожалел "цвет российской и украинской молодежи в окопах".

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Маск возмутил новым заявлением

Как отметил американский миллиардер, Украине стоило признать "победу России" еще год назад. По его словам, она вместо этого выбрала борьбу против страны-агрессора, в которой "тысячи ребят погибли ни за что".

Так, Илон Маск отреагировал на публикацию американского блогера Wall Street Silver, который заявил, что Украина "проиграла эту войну". Поэтому, она якобы должна согласиться на ультиматумы Москвы и оккупацию части своей территории.

Пришло время для прекращения огня и мирных переговоров между Украиной и Россией. Украина проиграла эту войну и ничего этого не изменит. Украине не хватает людей для победы. 60 миллиардов долларов для Украины не изменят фактов. Россия собирается сохранить Крым и часть восточной Украины,

– говорится в публикации Wall Street Silver.

Маск, как ни странно, поддержал такую позицию. Учитывая предыдущие высказывания американского бизнесмена, новых тезисов мы от него не услышали.

Да. Вопрос лишь в том, сколько людей умрет, прежде чем эта реальность будет принята. Мирное соглашение нужно было заключать год назад. С тех пор тысячи ребят погибли ни за что, а положение Украины с каждым днем ослабевает,

– цинично заявил миллиардер.

Бизнесмен не впервые распространяет российские нарративы