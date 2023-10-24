Илон Маск боится Третьей мировой войны: хочет возобновить отношения с Россией

Илон Маск в очередной раз решил прокомментировать ситуацию в мире и заявил, что все движется к Третьей мировой войне. По его мнению, нужно окончить войну в Украине и помириться с Россией.

Миллиардер убежден, что союз России и Китая очень опасен и назвал это невероятным сочетанием. Стоит отметить, что несколько дней назад Путин посетил форум в Пекине.

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Что говорил Маск о войне

Во время конференции в соцсети Х, ранее известной как Twitter, Илон Маск выдал очередное скандальное заявление по поводу войны в Украине и ситуации в мире в целом. В частности, он убеждал, что военные конфликты на Ближнем Востоке и Украине могут перерасти в Третью мировую войну.

Миллиардер добавил, что политика США должна быть направлена на недопущение ситуации, когда "региональный конфликт быстро становится глобальным". Также Маск выразил опасение, что Россия будет строить альянс с Китаем и Ираном – поэтому якобы мир должен пересмотреть отношения со страной.

Нам нужно найти мир в Украине, и я думаю, что нам нужно восстановить нормальные отношения с Россией,

– заявил миллиардер.

Кроме этого он заявил, что военная мощь США не такая, какой она была когда-то, по сравнению с другими мировыми государствами.

Миллиардер и война в Украине